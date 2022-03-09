الجوية الجزائرية تدعم رحلاتها الدولية بـ108 رحلة أسبوعيا

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن رفع عدد الرحلات الدولية للخطوط الجوية الجزائرية بمعدل 108 رحلة أسبوعيا، على أن يدخل البرنامج الجديد حيز التنفيذ ابتداء من 15 مارس المقبل.

وجاء ذلك وفقا لما ذكره بيان لوزارة النقل تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، نظرا لتحسن الوضعية الوبائية في الجزائر والعالم.

108 رحلة أسبوعيا على النحو الأتي:

– الجزائر العاصمة – باريس – الجزائر العاصمة: إضافة (26) رحلة أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – مرسيليا – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – ليون – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (07) رحلات أسبوعيا.

– سطيف – ليون – سطيف: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

– بجاية – باريس – بجاية: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

– تلمسان – باريس – تلمسان: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– عنابة – باريس – عنابة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– وهران – مرسيليا – وهران: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– قسنطينة – مرسيليا – قسنطينة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– عنابة – مرسيليا – عنابة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– تلمسان – مرسيليا – تلمسان: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– وهران – ليون – وهران: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

– قسنطينة – ليون – قسنطينة: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

– عنابة – ليون – عنابة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– تلمسان – ليون – تلمسان: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – تولوز – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– وهران – تولوز – وهران: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – ليل – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (04) رحلات أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – نيس – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – إسطنبول – الجزائر العاصمة: إضافة (03) رحلات أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – مدريد – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (03) رحلات أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – برشلونة – الجزائر العاصمة: إضافة (03) رحلات أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – أليكانتي – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (05) رحلات أسبوعيا.

– وهران – أليكانتي – وهران: الإستئناف بمعدل (05) رحلات أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – لندن – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – بروكسل – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – ميلان – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – جنيف – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – دبي – الجزائر العاصمة: إضافة (02) رحلتين أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – القاهرة – الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – نواقشط – الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – داكار – الجزائر العاصمة: إضافة (01) رحلة أسبوعيا.

– الجزائر العاصمة – بكين – الجزائر العاصمة: الإستئناف بمعدل (02) رحلتين أسبوعيا.