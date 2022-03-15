الجوية الجزائرية: تذبذب في الرحلات نحو جنوب وغرب البلاد بسبب الأحوال الجوية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية الثلاثاء، عن تسجيل تذبذب في مواعيد رحلاتها الداخلية نحو مطارات جنوب وغرب البلاد. بسبب الظروف الجويّة السائدة هناك.

وجاء في بيان للجوية الجزائرية:”نظرا للظروف الجوية غير المواتية السائدة في مطارات الجنوب والغرب، تعلن الشركة عن تسجيل تذبذب في برنامج رحلاتها. إلى غاية تحسّن الطقس”.

وأوضح بيان الشركة أنّ هبوب رياح شديدة السرعة في المناطق المذكورة، وتسبّبها في تطاير الرمال. من شأنه الحدّ بشكل كبير من وضوح الرؤية في محيط المطارات.

ونبهّت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية في وقت سابق من الثلاثاء، من استمرار هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 70 و80 كلم في الساعة، مصحوبة بزوابع رملية بولايات جنوب الوطن. وهذا إلى غاية صبيحة الأربعاء.