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الجوية الجزائرية: تذبذب في مواعيد الرحلات من وإلى فرنسا

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: تذبذب في مواعيد الرحلات من وإلى فرنسا
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الجوية الجزائرية

أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس في بيان، أن إضراب التقنيين الجويّين في فرنسا، سيتسبّب في تذبذب مواعيد رحلاتها من وإلى المطارات الفرنسية المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر.

وأكد الشركة أنها ستتخذ تدابير استثنائية لضمان تشغيل نصف رحلاتها المبرمجة في الفترة المذكورة، على أن تنشر تفاصيل أخرى حول مواعيد الرحلات في وقت لاحق.

وللراغبين في تأجيل مواعيد رحلاتهم، قالت الجوية الجزائرية في بيانها إن ذلك سيكون ممكنا من دون رسوم إضافية، إلى غاية تاريخ 25 سبتمبر الجاري.

الجوية الجزائرية تنشر برنامج رحلاتها الإضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا

وفي 8 سبتمبر 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان، عن مواعيد الرحلات الجوية الإضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا.

ويتضمن البرنامج الإضافي رحلات نحو مطارات ليون، ليل، وماتز في فرنسا. وأخرى نحو مطار تونس، إلى جانب تحويل الرحلات المبرمجة نحو مطار هيثرو في لندن إلى مطار ستانستد.

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