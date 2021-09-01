الجوية الجزائرية ترد على الجدل القائم حول أسعار الرحلات

أكدت الخطوط الجوية الجزائرية أن أسعارها تعتبر الأقل ثمنا مقارنة بأسعار الشركات المنافسة لها نحو نفس الوجهات.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” أن أسعار تذاكرها تعد الأقل ثمنا مقارنة بالاسعار التي تقدمها الشركات المنافسة بالنسبة لنفس الوجهات.

وحسب معطيات حصلت عليها وكالة الانباء الجزائرية من الشركة فإن الخطوط الجوية الجزائرية اقترحت خلال شهر أوت أسعارا أقل مقارنة بشركات الخطوط الجوية المتوسطية بخصوص الرحلات التي تربط الجزائر بالعواصم الأخرى.

وبخصوص وجهة فرنسا، تقترح شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وفق معطياتها سعر تذكرة الجزائر العاصمة-باريس بـ 45240 دج ذهابا فقط في حين أن نفس التذكرة لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية اير فرانس يقدر بـ 60107 دج في حين شركة ASL للخطوط الجوية (فرنسا) تقترح نفس التذكرة بسعر 70500 دج حسب ذات المصدر.

وبفرنسا، تباع نفس التذكرة (ذهاب فقط) من باريس نحو الجزائر بـ 471 أورو من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية و763 أورو من طرف شركة الخطوط الجوية الفرنسية اير فرانس و480 أورو من طرف شركة ASL ايرلاينس.

وبخصوص وجهة اسبانيا، يكفي دفع 22400 دج لدى الشركة الوطنية مقابل 58510 دج لدى شركة الخطوط الجوية الاسبانية Vueling Airlines بالنسبة لتذكرة الجزائر-برشلونة ذهابا فقط.

وانطلاقا من اسبانيا، يبلغ سعر التذكرة برشلونة-الجزائر ذهابا فقط 268 أورو لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية مقابل 463 أورو لدى Vueling Airlines حسب معطيات الشركة الوطنية.

وينطبق نفس الأمر بالنسبة لوجهة ايطاليا حيث تم تحديد أسعار التذاكر بـ 30660 دج بالنسبة لرحلة الجزائر-روما ذهابا فقط مقابل 42560 دج لدى شركة Alitalia .

أما بخصوص رحلة روما-الجزائر فقد حدد السعر ذهابا فقط بـ 342 أورو من طرف الخطوط الجوية الجزائرية مقابل 554 أورو من طرف شركة Alitalia .

وكان قد انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي منشورا يظهر أن ثمن تذكرة رحلة الجزائر-باريس عبر الخطوط الجوية الجزائرية أعلى بـ 10 مرات مقارنة بنفس الرحلة من تونس والمغرب.