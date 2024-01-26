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اقتصاد

الجوية الجزائرية تريد تحسين العروض السياحية في الجنوب

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تريد تحسين العروض السياحية في الجنوب
الجوية الجزائرية
اجتمع المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية ، اليوم الجمعة 26 جانفي، مع الوكالات السياحية بالمديرية الجهوية للشركة بورقلة وذلك بهدف تحسين العروض السياحية في الجنوب.

عقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، اليوم الجمعة 26 جانفي، جلسة عمل مع الوكالات السياحية بالمديرية الجهوية للشركة بورقلة وذلك بهدف تحسين العروض السياحية في الجنوب.

اللقاء، وحسب ما أفادت به المؤسسة، تم بحضور رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة وتريد عبره الجوية الجزائرية الإستماع إلى “توقعات وتوجهات الوكالات السياحية” بهدف الإستفادة من تجاربها، ومن أجل الخروج “بتصور وإقتراح منتجات لفائدة الزبون الجزائري والسواح في منطقة الجنوب”.

وفي نفس السياق، سبق لوزارة الداخلية وأن اتخذت إجراءات تسمح للسياح الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة الإستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية.

حيث يمكن للوكالات السياحية المعتمدة إدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية.

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