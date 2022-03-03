الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها نحو السنغال وموريتانيا

أعلنت وزارة النقل عن اسئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع كل من السنغال وموريتانيا بداية من 27 مارس الجاري.

وحسب بيان للوزارة فإن هذا القرار يأتي في إطار مجهودات الحكومة لتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية.

وسيكون استئناف الرحلات حسب البرنامج التالي:

– الجزائر – نواكشوط: رحلة واحدة (01) في الأسبوع كل يوم أربعاء.

– نواكشوط – الجزائر: رحلة واحدة (01) في الأسبوع كل يوم خميس.

– الجزائر – داكار: رحلة واحدة (01) في الأسبوع كل يوم أحد.

– داكار – الجزائر : رحلة واحدة (01) في الأسبوع كل يوم إثنين.

كما ستضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية برنامجاً خاصاً بالنسبة للرحلة من و إلى العاصمة السنغالية داكار يتوافق مع برنامج الرحلة الجوية بين الأغواط و الجزائر العاصمة، بحيث يكون هناك ربط مباشر بين الرحلتين.

وفي 17 جانفي 2022، أعلنت وزارة النقل، عن استئناف الرحلات الجوية النظامية التجارية باتجاه كل من مصر وسويسرا.

وكشف بيان وزارة النقل أن استغلال هذه الرحلات سيكون ابتداء من يوم الثلاثاء 25 جانفي.

وفي هذا الإطار تستفيد شركات الطيران المصرية والسويسرية الناشطة بالجزائر من نفس عدد الرحلات التجارية أسبوعيا.

برنامج الرحلات:

-الجزائر-القاهرة- الجزائر: رحلتان في الأسبوع

-الجزائر-جنيف-الجزائر: رحلة واحدة في الأسبوع