الجوية الجزائرية تستقبل طائرتين من طراز “بوينغ 737 ماكس 8”

ستحملان تسميتي "السلام" و"إفريقيا"

أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، عن استقباله طائرتين جديدتين من طراز بوينغ 737 MAX 8، ستحملان تسميتي “السلام” و”إفريقيا”.

ويأتي هذا حسب ما ذكره بيان للمجمّع، في إطار برنامج تعزيز وتحديث أسطول الجوية الجزائرية، تجسيدًا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع النقل الجوي.

وباستلام هاتين الطائرتين، يرتفع عدد الطائرات المستلمة ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات من طراز بوينغ 8737 MAX، إلى ثلاث طائرات.

وأكد المجمع بذات المناسبة، واصلة تنفيذ برنامج تحديث أسطوله وفق الرؤية المسطرة. بما يسهم في تعزيز قدراته، ومواكبة النمو المتزايد في حركة النقل الجوي.