الجوية الجزائرية تشرع رسميا في تعويض زبائن كورونا.. وهذه التفاصيل

آخر أجل لإيداع الملفات 31 ديسمبر

دعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها غير المعوضين من أصحاب تذاكر فترة كورونا إلى التقدم رسميا إلى نقاطها عبر الوطن لتلقي مستحقاتهم.

وحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، تدعو الخطوط الجوية الجزائرية جميع زبائنها الكرام، الذين يحملون تذاكر غير مستخدمة أو غير مُعوضة خلال فترة الأزمة الصحية (كوفيد-19)، التوجه إلى نقاط بيع شركة الخطوط الجوية الجزائرية لتحصيل أموالهم، مصحوبين بالوثائق الضرورية.

وتؤكد الجوية الجزائرية أنه بالنسبة للزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة، يُرجى منهم التقرب مباشرة إلى نفس الوكالات مرفوقين بالوثائق اللازمة، بغية تسوية مُستحقاتهم المالية.

وفي حال قيام الزبائن بشراء تذاكرهم من وكالات سفر وضعت حدَا لنشاطها، يرجى منهم التقدم إلى ممثلية الخطوط الجوية الجزائرية الواقعة في إقليم الوكالة المعنية.

وتؤكد الخطوط الجوية الجزائرية التزامها التام بتسوية وضعية جميع زبائنها الكرام في أقرب الآجال.

كما تم تحديد يوم 31 ديسمبر 2024 كآخر أجل لقبول معالجة طلبات الزبائن.

وختمت الجوية الجزائرية بيانها: “نُقدر تفهمكم، ونشكركم على ثقتكم”.