الجوية الجزائرية تشرع في بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا
أعلنت الجوية الجزائرية في بيان عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا، انطلاقا من مطارات الجزائر، وهران، وقسنطينة.
ويتعلّق الأمر حسب البيان بالرحلات التالية:
من مطار الجزائر:
- الجزائر-باريس-الجزائر: 4 رحلات يوميا.
- الجزائر-مارسيليا-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
- الجزائر-ليون-الجزائر: رحلة واحدة يوميا.
- الجزائر-تولوز-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين والخميس.
- الجزائر-ليل-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء الخميس السبت والأحد.
- الجزائر-نيس-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الجمعة والأحد.
من مطار وهران:
- وهران-باريس-وهران: رحلة واحدة يوميا.
- وهران-مارسيليا-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين والجمعة.
- وهران-ليون-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الأربعاء الخميس والسبت.
- وهران-تولوز-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين الأربعاء والجمعة.
من مطار قسنطينة:
- قسنطينة-باريس-قسنطينة: رحلة واحدة يوميا.
- قسنطينة-مارسيليا-قسنطينة: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء والجمعة.
- قسنطينة-ليون-قسنطينة: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء الجمعة والسبت.