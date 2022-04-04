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الجوية الجزائرية تشرع في بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا
الجزائر

الجوية الجزائرية تشرع في بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تشرع في بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا
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الجوية الجزائرية

أعلنت الجوية الجزائرية في بيان عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة بعدّة رحلات نحو فرنسا، انطلاقا من مطارات الجزائر، وهران، وقسنطينة.

ويتعلّق الأمر حسب البيان بالرحلات التالية:

من مطار الجزائر:

  • الجزائر-باريس-الجزائر: 4 رحلات يوميا.
  • الجزائر-مارسيليا-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
  • الجزائر-ليون-الجزائر: رحلة واحدة يوميا.
  • الجزائر-تولوز-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين والخميس.
  • الجزائر-ليل-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء الخميس السبت والأحد.
  • الجزائر-نيس-الجزائر: رحلة واحدة في اليوم أيام الجمعة والأحد.

من مطار وهران:

  • وهران-باريس-وهران: رحلة واحدة يوميا.
  • وهران-مارسيليا-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين والجمعة.
  • وهران-ليون-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الأربعاء الخميس والسبت.
  • وهران-تولوز-وهران: رحلة واحدة في اليوم أيام الإثنين الأربعاء والجمعة.

من مطار قسنطينة:

  • قسنطينة-باريس-قسنطينة: رحلة واحدة يوميا.
  • قسنطينة-مارسيليا-قسنطينة: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء والجمعة.
  • قسنطينة-ليون-قسنطينة: رحلة واحدة في اليوم أيام الثلاثاء الجمعة والسبت.

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