الجوية الجزائرية تطلق خطًا جديدًا نحو هذه الوجهة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق خط جوي جديد يربط الجزائر العاصمة بالعاصمة التشادية نجامينا، مرورًا بمدينة دوالا الكاميرونية، ابتداءً من 21 أكتوبر الجاري، ضمن برنامج موسم الشتاء.

وأوضحت الشركة في بيانها أن هذا المسار الجديد يأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وبلدان القارة الإفريقية، وتدعيم أواصر التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري والثقافي مع جمهورية تشاد.

وأشارت الخطوط الجوية الجزائرية إلى أن تشغيل الخط عبر دوالا يمنحها حق “الحرية الخامسة” في النقل الجوي، ما يتيح تنظيم رحلات منتظمة بين الجزائر ونجامينا مرورًا بدوالا، مع إمكانية اقتناء التذاكر للسفر بين المدينتين الكاميرونية والتشادية ذهابًا وإيابًا.

وأكدت الشركة أن هذا الخط الجديد سيسهم في تسهيل تنقل المسافرين وتعزيز فرص الشراكة وتطوير المبادلات بين الدول المعنية بما يخدم المصالح المشتركة، مبرزة أنه يأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لتوسيع شبكتها الإفريقية وترسيخ مكانة الجزائر كقطب إقليمي في مجال النقل الجوي، استجابة لتطلعات زبائنها.

للتوضيح، حق الحرية الخامسة: هو الحق الذي يمنحه طرف متعاقد إلى مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد آخر، لأخذ الركاب والبضائع والأمتعة والبريد من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بهدف النقل إلى إقليم دولة ثالثة.