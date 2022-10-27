الجوية الجزائرية تطلق عرضًا بأسعار ترويجية نحو هذه الوجهات الدولية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، عن إطلاق عرض بأسعار ترويجية، يخص الرحلات المبرمجة من وإلى الوجهات الدولية للتذاكر المقتناة في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 17 نوفمبر 2022 للرحلات المبرمجة حتى 25 مارس 2023.

وأفاد بيان للجوية الجزائرية أن هذه التذاكر متوفرة عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني للشركة، عبر تطبيق الخطوط الجوية الجزائرية، على مستوى شبكة نقاط بيع الشركة و على مستوى شبكة وكالات السفر الشريكة.

الوجهات الدولية المعنية بالعرض الترويجي

من فرنسا:

الجزائر – باريس – الجزائر: 29900 دج / 210 يورو

الجزائر – مرسيليا – الجزائر: 23000 دج / 170 يورو

قسنطينة – مولوز – قسنطينة: 34900 دج / 210 يورو

وهران – بوردو – وهران: 29900 دج / 190 يورو

بجاية – ليون – بجاية: 28900 دج / 200 يورو

*هناك وجهات أخرى متوفرة.

من أوروبا:

الجزائر – روما – الجزائر: 35300 دج / 257 يورو

الجزائر – جنيف – الجزائر: 32،573 دج / 254 CHF

الجزائر – فرانكفورت – الجزائر: 30،036 دج / 236 يورو

الجزائر – لندن – الجزائر: 36500 دج / 199 GBF

*هناك وجهات أخرى متوفرة.

من أفريقيا:

الجزائر – باماكو – الجزائر: 44،069 دج / 900 259 XOF

الجزائر – داكار – الجزائر: 44،001 دج / 15،033 MRU

* هناك وجهات أخرى متوفرة.

من الشرق الأوسط:

الجزائر – الدوحة – الجزائر: 59577 دج / 1900 ريال قطري

من آسيا:

الجزائر – موسكو – الجزائر: 49900 دج / 350 يورو

من أمريكا الشمالية:

الجزائر – مونتريال – الجزائر: 84900 دج / 949 دولار كندي