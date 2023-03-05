الجوية الجزائرية تطلق عروضا ترويجية بمناسبة شهر رمضان

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن اطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وفي منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت الجوية أن العروض التروجية تخص التذاكر المقتناة إلى غاية 23 أفريل 2023، للرحلات المبرمجة من 22 مارس إلى غاية 25 أفريل 2023.

وحسب الجوية الجزائرية فإن سعر التذكرة من فرنسا إلى الجزائر سيكون ابتداء من 144 أورو، ومن الجزائر إلى فرنسا ابتداء من 21.400 دج، أما من الجزائر إلى دول أخرى ابتداء من 25.020 دج