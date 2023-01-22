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الجوية الجزائرية تطلق مسابقة للفوز بتذاكر مباريات الشان

عمر سلامي
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الجوية الجزائرية تطلق مسابقة للفوز بتذاكر مباريات الشان
ح.م
جماهير بمدرجات ملعب نيلسون مانديلا ببراقي

أطلقت الخطوط الجوية الجزائرية مسابقة للجماهير، يتمن من خلالها الفائزون من الحصول على تذاكر لحضور مباريات الشان.

وقالت شركة الخطوط الجوية الجزائرية على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”: “تنظم الخطوط الجوية الجزائرية مسابقة لتمكنكم الفوز بتذاكر لحضور مباريات الشان”.

وأضافت: “تابعونا على صفحاتنا عبر فيسبوك وانستغرام، خلال الأيام القادمة وقوموا بإيجاد الإجابة الصحيحة على الأسئلة للفوز بتذكرتين لحضور المباريات مع الشخص الذي تختاروه”.

وقالت في الأخير: ” سيتم سحب الفائز عشوائيًا من بين الإجابات الصحيحة”.

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