الجوية الجزائرية تطمئن الجالية بفرنسا

بعد استنكارهم إهمال تعويضهم في البيان الأخير

طمأنت الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها بفرنسا بتقدم كبير لعملية تعويض التذاكر غير المستعملة خلال جائحة كورونا، والتي شارفت حسبها على الانتهاء، بعد استنكار الجالية للبيان الأخير للشركة التي تغاضت عن موضوع تعويض التذاكر الخاصة بالنقل من فرنسا، التي تمثل حسبهم حصة الأسد من التذاكر غير المستغلة، مقابل الحديث عن تعويض العديد من الوجهات الأخرى على غرار دبي، لندن، مونتريال، روما، ميلان، جنيف، القاهرة، بروكسل، فيينا، لشبونة، وغيرها من الدول من مختلف القارات.

وفي هذا الشأن أكد الناطق باسم الجوية الجزائرية أمين أندلسي لـ”الشروق” السبت، أن عدم ذكر فرنسا في البيان الأخير سببه تقدم عملية تعويض تذاكر النقل غير المستغلة من فرنسا والتي تشهد ارتفاعا في عدد الرحلات المقدرة بـ70 رحلة أسبوعيا، وهذا ما ساعد حسبه على إدماج الزبائن في هذه الرحلات، عكس الوجهات الأخرى المذكورة في البيان والتي تتميز بنقص عدد الرحلات، وأكد أن فرنسا نالت حصة الأسد من البرنامج الصيفي المدعم واستفاد أغلب الزبائن فيها من عملية التعويض أو الاستفادة من رحلات جديدة وفق الأسعار المخفضة تزامنا مع تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال محدثنا أن الجوية الجزائرية أعطت أولوية كبيرة لعملية تعويض التذاكر غير المستغلة قبل جائحة كورونا والتكفل بالزبائن على مستوى وكالات الشركة بفرنسا، لافتا أنه المتبقي منهم سيتم التكفل بهم وفق المخطط المعمول به تماشيا مع القدرات المالية للشركة من جهة، وتمكين الزبائن من الاستفادة من الرحلات المبرمجة طيلة موسم الصيف، مع إعطاء العديد من المزايا والتسهيلات بخصوص عملية التعويض وتحديد تاريخ 30 نوفمبر 2022، كآخر أجل لاستلام طلبات الزبائن بهذا الخصوص.