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الجزائر
بسبب أحداث منطقة الشرق الأوسط..

الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا نحو 4 دول

إيمان كيموش
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الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها مؤقتا نحو 4 دول
أرشيف
الجوية الجزائرية

بناءً على التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، تُعلن شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تعليق مؤقت لرحلاتها الجوية إلى كل من مصر، الأردن، لبنان وسوريا حتى إشعار آخر.

وحسب بيان للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، تدعو الجوية الجزائرية جميع الزبائن المعنيين بهذا الإعلان إلى التواصل مع وكالاتهم أو مركز الاتصال التابع للشركة للحصول على المزيد من المعلومات أو لتقديم أي استفسارات حول أي مستجدات.
وختمت الجوية الجزائرية: “شكرا لتفهمكم وتعاونكم المستمر”، كما نشرت الشركة رقم مركز الاتصال وهو 21321986363+.

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