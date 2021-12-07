الجوية الجزائرية تعلن الشروط الجديدة للسفر نحو فرنسا وانجلترا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء، عن شروط السفر الجديدة نحو فرنسا والمملكة المتحدة وهذا على إثر انتشار متحور أوميكرون.

وحسب بيان للجوية فإن السفر إلى فرنسا يُشترط فحص سلبي للاختبار الطبي PCR أو لاختبار المستضد Antigénique خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وليس 72 ساعة قبل السفر للمسافرين الذين تفوق أعمارهم 12 سنة.

أما باتجاه المملكة المتحدة فيُشترط تقديم فحص سلبي للاختبار الطبي PCR أو لاختبار المستضد Antigénique خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة وليس 72 ساعة قبل السفر للمسافرين الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 07 ديسمبر 2021.

الجوية الجزائرية تكشف عن الشروط الجديدة للسفر

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الشروط الجديدة للسفر والتي تفرضها العديد من الدول على إثر انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون”.

وأوضحت الجوية في بيان لها، الإثنين، أنه نظرًا لقيود السفر المرتبطة بجائحة COVID-19، تطلب بعض البلدان مستندات أو إجراءات رسمية للدخول إلى أراضيها.

ودعت الشركة الركاب إلى الإطلاع بانتظام على شروط دخول البلد المقصود بالرحلة.

وفي هذا الرابط تفاصيل شروط الدخول التي فرضتها عدة دول: https://airalgerie.dz/conditions-dentree-covid-19

الجوية الجزائرية: هذه هي الشروط الجديدة للدخول إلى فرنسا

ويوم 4 ديسمبر 2021، أعلنت الجوية الجزائرية، أنه على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا تقديم تحليل“PCR” أو تحليل جيني سلبي مدته 48 ساعة.

وقالت الجوية الجزائرية، في منشور لها عبر فيسبوك، أنه في إطار تفشي وباء كورونا قامت الشركة بتحيين إجراءاتها الاحترازية وشروط السفر بداية من السبت للمتوجهين إلى فرنسا.

وأضافت الجوية الجزائرية، أن الإجراء يخص المسافرين الذين تلقوا اللقاح أو من لم يتلقوه، فوق سن 12 سنة.