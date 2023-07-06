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من 4 مطارات..

الجوية الجزائرية تعلن تخفيضات في تذاكر الرحلات نحو اسطنبول

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعلن تخفيضات في تذاكر الرحلات نحو اسطنبول
الجوية الجزائرية

أعلنت مؤسسة الجوية الجزائرية تخفيضات في أسعار التذاكر نحو إسطنبول بتركيا عبر مختلف خطوطها من 4 مطارات جزائرية.

ونشرت الجوية الجزائرية عرضها الترويجي بأسعار هذه التخفيضات نحو إسطنبول:

  • الجزائر – اسطنبول ابتداءً من 30.500 دج
  • قسنطينة – اسطنبول ابتداءً من 30.500 دج
  • عنابة – اسطنبول ابتداءً من 30.500 دج
  • وهران – اسطنبول ابتداءً من 30.500 دج

وكشفت الخطوط الجوية الجزائرية أن عرض الشراء صالح إلى غاية 31 جويلية من الشهر الجاري.

وتمتد الرحلات من 01 سبتمبر 2023 إلى غاية 30 مارس 2024، حسب بيان المؤسسة.

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