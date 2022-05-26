الجوية الجزائرية تعلن عن انطلاق بيع تذاكر رحلاتها نحو هذه الوجهات

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية إلى الوجهات التالية: الجزائر-مونتريال، وهران- فرانكفورت.

وجاء في بيان للجوية الجزائرية: عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية للوجهات التالية:

– الجزائر-مونتريال-الجزائر كل اثنين، ثلاثاء وأربعاء

– وهران- فرانكفورت -وهران كل اثنين

وأكدت الجوية الجزائرية، انه فيما تعلق بباقي الوجهات سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ فتح عملية البيع.