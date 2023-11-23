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الجزائر

الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات نحو هذه الوجهات الدولية

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات نحو هذه الوجهات الدولية
الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس، عن إطلاقها لعروض استثنائية بأسعار مغرية نحو عدة وجهات دولية. 

وذلك في بيان للجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث كشفت أن العروض تخص الرحلات الدولية، وصالحة من 23 إلى 26 نوفمبر 2023 للسفر إلى غاية 30 مارس 2024.

هذه العروض التي أطلقتها الجوية الجزائرية: 

  • مرسيليا-الجزائر: 152 أورو شاملة الضريبة لرحلة ذهابا وإيابا /  الجزائر-مرسيليا: بسعر 22.600 دج شامل الضريبة من الجزائر إلى فرنسا.
  • روما-الجزائر: 197 أورو شامل الضريبة / الجزائر-روما: وبسعر 26.660 دج شامل الضريبة.
  • الجزائر-تونس: 25.120 دج شامل الضريبة / تونس-الجزائر: 485 دينارا تونسيا شاملا الضريبة.
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