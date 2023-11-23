الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات نحو هذه الوجهات الدولية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الخميس، عن إطلاقها لعروض استثنائية بأسعار مغرية نحو عدة وجهات دولية.

وذلك في بيان للجوية الجزائرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، حيث كشفت أن العروض تخص الرحلات الدولية، وصالحة من 23 إلى 26 نوفمبر 2023 للسفر إلى غاية 30 مارس 2024.

هذه العروض التي أطلقتها الجوية الجزائرية: