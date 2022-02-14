قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحديث شروط السفر إلى فرنسا، حسب آخر التعديلات التي أقرتها الحكومة الفرنسية.

وأكد بيان للشركة نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأحد، أنه لم يعد المسافرون الذين امتثلوا لجدول التطعيم بحاجة إلى سبب مقنع للسفر إلى فرنسا، وهو ما يسمح لحاملي تأشيرة C بالسفر.

وأوضح المصدر ذاته أنه يجب على الركاب الذين تم تطعيمهم والذين تتجاوز مدة شهادة التطعيم 270 يومًا (9 أشهر) قبل الوصول، الحصول على شهادة جرعة معززة.

وكشفت الجوية أن اختبار PCR السلبي أو اختبار المستضد السلبي 48 ساعة لم يعد مطلوبًا للركاب الملقحين الذين تزيد أعمارهم عن اثني عشر عامًا.

أما بالنسبة للركاب غير الملقحين يظلون خاضعين للالتزام بوجود سبب مقنع، كما يجب عليهم أيضًا تقديم اختبار PCR سلبي أقل من 72 ساعة أو مستضد 48 ساعة قبل الرحلة.

الجوية الجزائرية تنشر برنامج رحلاتها المعتمد حاليا

وفي فاتح جانفي 2022، نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، برنامج رحلاتها المعتمد حاليا، داعية المسافرين إلى الإطلاع على آخر التحديثات لشروط الدخول إلى الدول الوجهة.

كما طالبت بضرورة التأكد من آخر التحديثات لبرنامج الرحلات المعتمد حاليا في إطار الفتح الجزائي للمجال الجوي مع التحقق من رقم الرحلة يوم السفر.

الجوية الجزائرية تعلن الشروط الجديدة للسفر للوافدين والمغادرين

وفي 27 ديسمبر 2021، كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن الشروط الجديدة للسفر والتي تفرضها الجزائر والعديد من الدول على إثر انتشار متحور كورونا الجديد “أوميكرون” بالدرجة الأولى.

وأوضحت الجوية في بيان لها، نظرًا لشروط السفر المتعلقة بجائحة COVID-19، تطلب بعض البلدان مستندات أو إجراءات رسمية للتنقل إلى ترابها، فيما يلي بعض النصائح لاعداد الرحلة.

وأضاف: الرجاء على المسافرين الإطلاع على شروط الدخول إلى بلد الوجهة عند السلطات والهيئات المختصة.

وفي هذا الرابط تفاصيل شروط الدخول التي فرضتها عدة دول: https://airalgerie.dz/conditions-dentree-covid-19

الجوية الجزائرية: هذه هي الشروط الجديدة للدخول إلى فرنسا

ويوم 4 ديسمبر 2021، أعلنت الجوية الجزائرية، أنه على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا تقديم تحليل“PCR” أو تحليل جيني سلبي مدته 48 ساعة.

وقالت الجوية الجزائرية، في منشور لها عبر فيسبوك، أنه في إطار تفشي وباء كورونا قامت الشركة بتحيين إجراءاتها الاحترازية وشروط السفر بداية من السبت للمتوجهين إلى فرنسا.

وأضافت الجوية الجزائرية، أن الإجراء يخص المسافرين الذين تلقوا اللقاح أو من لم يتلقوه، فوق سن 12 سنة.