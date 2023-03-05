الجوية الجزائرية تعلن عن مراجعة رسوم التذاكر عبر جميع نقاط البيع
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها في الجزائر، ابتداء من 5 مارس 2023.
وجاء في بيان للشركة “تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام بمراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها في الجزائر ابتداء من 5 مارس 2023”.
وأوضحت الجوية أن التذكرة الصادرة في نقاط بيع الخطوط الجوية الجزائرية تحتوي على قسم تكاليف اصدار التذكرة تحت اسم « TKT FEES».
وأشارت إلى أن التكاليف لا تنطبق من وإلى: أدرار، بشار، برج باجي مختار، جانت، البيض، المنيعة، الوادي، غرداية، حاسي مسعود إليزي عين أميناس عين قزام عين صالح، الأغواط، ورقلة، تمنراست، تيميمون تندوف وتقرت.
بيان 05 مارس 2023.
Communiqué du 05 Mars 2023. pic.twitter.com/q9m7vWDV3W
— Air Algérie (@AirAlgerieAH) March 5, 2023