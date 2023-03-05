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الجوية الجزائرية تعلن عن مراجعة رسوم التذاكر عبر جميع نقاط البيع

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعلن عن مراجعة رسوم التذاكر عبر جميع نقاط البيع
ح.م

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن مراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها في الجزائر، ابتداء من 5 مارس 2023.

وجاء في بيان للشركة “تعلم الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها الكرام بمراجعة جدول رسوم التذاكر في جميع نقاط بيعها في الجزائر ابتداء من 5 مارس 2023”.

وأوضحت الجوية أن  التذكرة الصادرة في نقاط بيع الخطوط الجوية الجزائرية  تحتوي على قسم تكاليف اصدار التذكرة تحت اسم « TKT FEES».

وأشارت إلى أن التكاليف لا تنطبق من وإلى: أدرار، بشار، برج باجي مختار، جانت، البيض، المنيعة، الوادي، غرداية، حاسي مسعود إليزي عين أميناس عين قزام عين صالح، الأغواط، ورقلة، تمنراست، تيميمون تندوف وتقرت.

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