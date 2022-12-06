الجوية الجزائرية تعلن عن موعد افتتاح خط باريس – جانت

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الثلاثاء في بيان، عن افتتاح خط الرحلات بين جانت وباريس، بداية من السبت 17 ديسمبر الجاري.

وستحلّق طائرات الجوية الجزائرية بين العاصمة الفرنسية، والمدينة السياحية في جنوب البلاد، كل يوم سبت، يضيف بيان الشركة.

وستشغّل الجوية الجزائرية هذا الخط، بالتعاون مع متعامل عالمي، بموجب اتفاقية تمّ توقيعها الشهر الماضي.

وأوصى مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية في 27 نوفمبر الماضي، بتكثيف الرحلات الجوية ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.