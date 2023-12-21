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اقتصاد

الجوية الجزائرية تعود إلى لبنان بعد أكثر من 3 سنوات

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعود إلى لبنان بعد أكثر من 3 سنوات
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الجوية الجزائرية

حطّت يوم الخميس بمطار رفيق الحريري الدولي في بيـروت، أول رحلـة مباشـرة للخطوط الجويـة الجزائريـة إلى لبنان، بعد انقطاع دام لأكثر من 3 سنوات بسبب جائحـة كورونا.

وكان على متن رحلة الجوية الجزائرية إلى لبنان وفد رسمي يضـمّ ممثلين عن وزارتي الخارجية والنقل، وسفير لبنان لدى الجزائر محمد حسن، ومسؤولين آخرين.

وكان في استقبـال هذا الوفد بمطار بيـروت وزير الأشغال العامة والنقـل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميــة، وسفير الجزائر لدى لبنـان رشيـد بلباقي.

وعلّقت الجوية الجزائرية رحلاتها المباشرة إلى مطار بيروت منذ مارس 2020،  في إطار القيود المفروضة على النقل الجوي، للحدّ من تفشي وباء كورونا.

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