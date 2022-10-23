-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
العاهل السعودي يؤكد دعم المملكة للجزائر لإنجاح القمة العربية
الجزائر

الجوية الجزائرية تعود إلى مطار هيثرو في لندن

الشروق أونلاين
  • 6975
  • 0
الجوية الجزائرية تعود إلى مطار هيثرو في لندن
أرشيف
الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأحد في بيان، عن إستئناف رحلاتها من ونحو مطار هيثرو في لندن ببريطانيا، بداية من 7 نوفمبر المقبل.

وستتّجه طائرات الجوية الجزائرية نحو المحطة رقم 4 على مستوى المطار اللندني، طيلة موسم الخريف والشتاء، وبمعدل 5 رحلات أسبوعياً.

الجوية الجزائرية: تذبذب في مواعيد الرحلات من وإلى فرنسا

وفي 15 سبتمبر 2022، أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان، أن إضراب التقنيين الجويّين في فرنسا، سيتسبّب في تذبذب مواعيد رحلاتها من وإلى المطارات الفرنسية المبرمجة يوم الجمعة 16 سبتمبر.

وأكد الشركة أنها ستتخذ تدابير استثنائية لضمان تشغيل نصف رحلاتها المبرمجة في الفترة المذكورة، على أن تنشر تفاصيل أخرى حول مواعيد الرحلات في وقت لاحق.

وللراغبين في تأجيل مواعيد رحلاتهم، قالت الجوية الجزائرية في بيانها إن ذلك سيكون ممكنا من دون رسوم إضافية، إلى غاية تاريخ 25 سبتمبر الجاري.

الجوية الجزائرية تنشر برنامج رحلاتها الإضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا

وفي 8 سبتمبر 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان، عن مواعيد الرحلات الجوية الإضافية نحو فرنسا وتونس وبريطانيا.

ويتضمن البرنامج الإضافي رحلات نحو مطارات ليون، ليل، وماتز في فرنسا. وأخرى نحو مطار تونس، إلى جانب تحويل الرحلات المبرمجة نحو مطار هيثرو في لندن إلى مطار ستانستد.

مقالات ذات صلة
الصحافة تتصدّى بقوة للتشويش على مواقف الجزائر وقراراتها

الصحافة تتصدّى بقوة للتشويش على مواقف الجزائر وقراراتها

الإجراءات الردعية تعيد النشاط التجاري إلى طبيعته

الإجراءات الردعية تعيد النشاط التجاري إلى طبيعته

وأخيرا.. سيدي سعيد أمام القضاء!

وأخيرا.. سيدي سعيد أمام القضاء!

قمة الجزائر فرصة العرب للدفاع عن مصالحهم وتنسيق المواقف

قمة الجزائر فرصة العرب للدفاع عن مصالحهم وتنسيق المواقف

قيادة الجزائر للقمة العربية فرصة “ممنوع” تفويتها

قيادة الجزائر للقمة العربية فرصة “ممنوع” تفويتها

 تفعيل التعاقد بين “الضمان الاجتماعي” ومؤسسات الصحة

 تفعيل التعاقد بين “الضمان الاجتماعي” ومؤسسات الصحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد