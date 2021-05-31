-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
لأسباب أمنية وصحية

الجوية الجزائرية تغلق مكتبين لها في فرنسا بشكل مفاجئ

الشروق أونلاين
  • 50387
  • 35
الجوية الجزائرية تغلق مكتبين لها في فرنسا بشكل مفاجئ

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الاثنين، عن غلق مكتبين لها في باريس ومارسيليا لأسباب أمنية وصحية.  

وأكدت الجوية في بيان لها أنه على الزبائن الراغبين في اقتناء التذاكر التواصل مع مركز الاتصال.

ولم تذكر الشركة الأسباب الحقيقىة لقرارها، لكن من المرجح أن يكون الاقبال الكبير  لأفراد الجالية لاقتناء التذاكر سببا في ذلك.

الجوية الجزائرية تنشر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية، السبت 29 ماي 2021، عبر حسابها الرسمي على تويتر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي.

وجاء في البيان فيما يتعلق بالبرنامج المسطر للرحلات ما يلي:

* قسنطينة-تونس- قسنطينة كل جمعة.

* الجزائر-إسطنبول- الجزائر كل أحد.

*الجزائر-باريس-الجزائر كل ثلاثاء وخميس.

*الجزائر-مارسيليا-وهران كل سبت.

*الجزائر-برشلونة-الجزائر كل أربعاء.

أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر الرحلات الدولية ذهابا وإيابا فهي:

الجزائر – باريس (ذهابا وإيابا) : 518 أورو

الجزائر – مارسيليا (ذهابا وإيابا) : 386 أورو

الجزائر – اسطنبول(ذهابا وإيابا): 680 دولار

الجزائر – برشلونة(ذهابا وإيابا): 317 أورو

الجزائر – تونس (ذهابا وإيابا): 591 دينار تونسي

تكاليف الإقامة وتحاليل PCR تبلغ 41 ألف دينار جزائري

وسيتم الشروع في بيع تذاكر الرحلات الدولية بداية من يوم الأحد، حصريا عبر وكالات الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وستكون عملية بيع التذاكر عبر وكالات الخطوط الجوية بشكل حصري، وتشمل الوكالات الموجود في داخل الوطن وخارجه.

إلى ذلك فان عملية الفتح الجزئي للحدود الجوية سيكون بداية من يوم 1 جوان.

مقالات ذات صلة
لا يمكن بناء الجزائر الجديدة إلا بمورد بشري عالي التأهيل

لا يمكن بناء الجزائر الجديدة إلا بمورد بشري عالي التأهيل

القُصَّر يدخلون عالم الإجرام من بابه الواسع!

القُصَّر يدخلون عالم الإجرام من بابه الواسع!

بن قرينة: رياض محرز مجاهد في سبيل الله

بن قرينة: رياض محرز مجاهد في سبيل الله

لقاءات وزارية جزائرية ليبية مكثفة على هامش زيارة الدبيبة

لقاءات وزارية جزائرية ليبية مكثفة على هامش زيارة الدبيبة

هذه تفاصيل التكفل بأستاذات برج باجي مختار

هذه تفاصيل التكفل بأستاذات برج باجي مختار

أطباء التضامن الوطني ينددون بالإقصاء والتهميش

أطباء التضامن الوطني ينددون بالإقصاء والتهميش

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
35
  • جزائري حر

    السلام وعليكم....خاوتي فهموني ...حسب هذه القرارات التصنيف حاليا ضمن الجزائر الجديدة ام ضمن قرارات العصابة التي اشترت ملاعق بلاستيك للخطوط الجزائرية بالعملة الصعبة....اذا كان ضمن العصابة معناها نحن لا زلنا في عصر العصابة..واذا الجزائر الجديدة الله يستركم صحولي مفهومها لانه يختلف عن ما عرفت به سابقا...وللعلم اول من صرح بالجزائر الجديدة هو الجنرال ديغول....باختصار نحب بلادنا ونحترم مؤسساتها..ولكن اذا القرار عادل سيستمر واذا غير عادل سينتهي و ينتهي اصحابه...تحية لكل شريف...وما وصف القرارات التي تحبط معنويات الشعب والامة....رحم الله الشهداء.

    4
  • بوعلام

    سوف تفليسون عن قريب لاننا لن نسافر معكم مستقبلا

    5
  • Zinadine

    المشكل ليس القانون الصارم المصيبة النفاق والخداع أن هذه القوانين تطبق فقط على جزائرين دون آخرين إذا كنت من أولاد الحكومة والمعارف هذه القوانين لا تنطبق عليهم تماما! أتمنى أن يُكَوِن المواطنون الجزائريون لجنة حرة تتابع تطبيق هذا القانون على الجميع وليس فقط على أهالي المهاجرين المحقورين!

    2
  • من هناك

    للمعلق جمال : من يقرأ تعليقك يصل الى النتيجة التالية : حين تفلس العقول فلا مفر من افلاس الخطوط الجوية الجزائرية وغيرها من الشركات .

    1
  • حائر

    من باريس مثلا : 518 أورو ذهابا وايابا للفرد = 41 الف دج للاقامة وتحاليل PCR ( يدفع مقابلها بالعملة الصعبة حسب السعر الرسمي الذي يعادل حاليا 1 أرو مقابل 170 دج ) وهو ما يعادل 250 أورو والمجموع = 768 أورو وهذا ما يكلف أسرة من 4 أفراد 3072 . وهو ما يكفي للاقامة شهر كامل في أفخم فندق وفي أي دولة أروبية . وللاشارة فمبلغ 41 الف دج قد يتضاعف لو بقي المسافر 10 أيام حيث يتحول الى 82 الف دج .

    1
  • كاره

    عطلة ذهبية في جزاٸر، سنذخل في السجيل عالمي رقم القياسي لاغلی عطلة بالعالم 41 الف دينار اي 2000 اورو +518 اي 2518 اورو لكل فرد۔۔بهذا الثمن تضيف 500 اورو تجول كامل كوريا شمالية وستبيت في غرفة رٸاسية و تاْكل في مطعم مع زعيم كوري الشمالي😓😓

    2
  • جمال

    الشكر للحكومة الجزائرية على هذا الخبر الصار واتمنى المزيد من الرحلات الجوية مع الخطوط الجزائرية فقط لإنقاذها من إمكانية الافلاس.

    -60
  • موح

    هذا يسمى استغلال و سرقه لسنا مستعدين لدفع خسائر القرارات الفاشله و لسنا مستعدين ايضا لدفع تكاليف سفر المسؤولين و عوائلهم .. قاطعوا يرحمكم الله هذا هو الحل لوقف هذه المهزله

    45
  • جزائري

    بعد 60سنة استقلال كلشي مكتوب بالفرنسية هذه جزائر جديدة يعني عاد غلاستعمار

    28
  • نبيل

    السلام عليكم انا عند 4 أولاد تبارك الله، يعني باش نروح لبلاد 70مليون دون المصاريف هناك. حسبي الله ونعم الوكيل.

    52
  • من هناك

    وسائل الاتصال والحمد لله اليوم متوفرة بالصورة والصوت ... ما يجعل الاتصال ببينكم وبيمن أسركم و معارفكم أمر هين وبالتالي فأبقوا في أمكنتكم وأحمدوا الله أنكم في دول محترمة لا تشترط على المقيمين فيها الا العمل والانضباط وأثنائها الحياة وردة وزهرة في وقت في بلدكم الجزائر الحياة جهنم .

    31
  • AMAMRA HOCINE

    Sélection de vols Air France en A/R directs - Ex : Paris (CDG) - San Francisco (SFO) du 23/08 au 02/09 2021 1730° 23 mai Sélection de vols Air France en A/R directs - Ex : Paris (CDG) - San Francisco (SFO) du 23/08 au 02/09 2021 400€

    3
  • نسرين

    و المتواجدين في الدول الأخرى ماشي جزائريين ؟؟؟؟

    37
  • مغترب

    يعني لي عندو طفلين لازم يخلص 60مليون تقريبا . يعني 200مسافر ب 12مليار و يعني رحلتين بي 24مليار في اليوم . الله يهديكم

    37
  • Imazighen

    تذكرة ب 518، اورو من فرنسا، بالاضافة الى 41000 دج قمن الحجر، مبلغ كبير جدا، حرام عليكم، لا أحد من المغتربين ولا السياح سوف يأتي...لماذا هذا؟

    46
  • LALGERINO

    41000 dinars littahaliil???? hada khatae!!! Vous vous êtes trompés d'un zéro!!

    6
  • موسى

    والله يعتبر ظالم و ساعد في الظلم من يحجز مع الخطوط الجوية الجزائرية...لنكن يدا واحدة كما اعتدنا شعبا واحدا و كلمة واحدة و نتركها تفلس

    43
  • بوعلام

    الأجانب وأبناء المسؤولين لم يغلق عليهم الحدود ويدخلون بدون حجر لاعبيين كرة القدم يدخلون ويخرجون عادي اما نحن يفرض علينا الحجر اه لو يعود الشهداء ليشاهدون ماذا يفعل الخونة بالشعب

    55
  • سطايفي

    انا مغترب. ومقاطع. شركة الخطوط. الجوية. الجزائرية. شركة. مفلسة. شركة. لا قيمة لها. في السوق. الدولية. .... ويجب فتح. المنافسة. وفتح. الخطوط الأوروبية أكثر. نظافة واقلىيعر وخدمات. ولو. ألقى. خطوط الجوية الإسرائيلية. نركب معهم. وأنا فرحان .... وشركات الجزائرية. المقاطعة. ...........

    26
  • Djameel

    des voleurs billet tunis-alg 591 DT quelle pauvre companie

    17
  • جمال انس

    وماذا عن من لم يكون قريب من الوكالة؟

    11
  • Djameel

    des voleurs billet tunis-alg 591 DT quelle pauvre companie

    9
  • الغربة و التعسف تاع بلادي

    اعيش في بلد ليس موجود في اللائحة يعني حب يقول ماجيش زائد تفرضون على الناس الحجر الله لا تربحكم 😡

    23
  • Le Vent

    رسميا..هذه أسعار الانتحار في الجوية الموتية الجزائرية في الرحلات الدولية....

    22
  • ملاحظ

    وجدت تذكرة طاٸرة بين باريس وطوكيوا لمدة اسبوع، عبر طاٸرة فخمة استرالية qantas هي 451 اورو فقط ومعها هوتيل فخم اربع نجوم لا تتعدی 300 اورو في وسط المدينة مع علم تبعد باريس عن طوكيوا 9700 كم في بلد محترم وشعب متخلق ونظافة ورقي وتطور هم ايضا فرضوا صرامة في الدخول لبلدهم تحليل كوفيد بلسان في مطارهم واجبار مكوث لثلاث ايام في هوتيل لسبب ان بلدهم تعاني تفشي كوفيد ۔۔۔لكن تبقی مقبولة نظرا لثمن الذي تدفعه والبلد الذي تزوره اما انتم فبسبب جشعكم المفضوح لسراقيين تفوق تكلفة رحلة عبور البحر المتوسطي في باخرة فخمة۔

    2
  • Ali

    Allah yahdikom aw yadikom ya mass-ouline....khalito les algeriens adhouka fel-alem

    10
  • حفيذ بن باديس

    والخطوط الأجنبية من القطرية والفرنسية والمغربية وماشيه والتي تنشط في الجزائر منذ بداية الجائة، 1 هل يتوقف ام لا. 2 هل المسافرين على منها يخضعون لنفس الإجراءات 3 هل الهندي لدخل كورونا الهندية و أمثالها يطبق عليهم نفس الإجراءات الله يهديكم.

    27
  • مواطن

    يعني من باريس بال PCR أكثر من 718 اورو؟ مبلغ خرافي. = 7 رحلات ذهاب و اياب الى أي وجهة في الاتحاد الاروبي

    15
  • علي

    ‏لا حول ولا قوة الا بالله ما زالت خطوط الجوية الجزائرية تسرق الشعب الجزائري 518 أورو الجزائر – باريس‏ ‏ومدتها ساعة ‏والله المهاجرين ‏‏ ‏الجزائريين مظلومين ‏أحسن لكم لا تاتون إلى الجزائر وإصبر وربي وكلها

    25
  • مراد

    يبدو أن تذاكر الجوية مصنوعة من ذهب خالص !!!

    26
  • Farida

    ذكرتني هذه الاسعار بسعرتذكرة الحج التي كلفتني ضعف ماكلفتني تذكرة السفر لماليزية في خطوط جوية اجنبية

    23
  • Laif

    سبحان الله في فرنسا بدون مبلغ في الجزائر اربع ملايين ومائة ألف بمعنى بالصرف أكثر 260 أورو ما هذا الاستغلال pcr في فرنسا 52 أورو

    23
  • SALIM

    والله لصوص حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    29
  • ثامر

    تسمى الجزائريين في ليون يعتبرون ليسوا من أصل جزائري ، و التذكرة جد مرتفعة يعني أربعة أفراد من عائلة واحدة يخلصو أربعين مليون لقضاء شهر عطلة ، الله يهديكم

    23
  • Moh-chichi 106

    khliha tir fargha

    26

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد