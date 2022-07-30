الجوية الجزائرية: تغيير برنامج الرحلات بين الجزائر ولندن مستمر لهذا التاريخ

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أن عملية تحويل رحلات مطار هيترو إلى مطار ستانستد مستمرة إلى غاية 31 أوت2022 .

وجاء في منشور للجوية الجزائرية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنها تعلم مسافريها من والى لندن بأن عملية تحويل رحلات مطار هيترو إلى مطار ستانستد مستمرة إلى غاية 31 أوت2022 وستكون كما يلي:

1- الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50.

2- الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00.

ودعت الخطوط الجوية الجزائرية زبائنها إلى الحضور مباشرة إلى مطار ستانستد كما تحرص على إخباركم بأي تطور جديد للوضع.

الجوية الجزائرية: تغيير في برنامج الرحلات بين الجزائر ولندن

ويوم 24 جويلية 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن تأجيل في رحلات بين الجزائر و لندن، نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو.

وجاء في منشور للجوية على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه نظرا للضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران، فإن الخطوط الجوية الجزائرية تعلم مسافريها من والى لندن بالتغييرات التالية:

1-تأجيل رحلة 24 جويلية 2022 إلى 25 جويلية 2022 كمايلي:

–الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 12:50

–الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 17:00

2- تحويل المطار مع الاحتفاظ بتواريخ الرحلات المبرمجة أيام26، 29، 30، 31 جويلية 2022 كمايلي:

–الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50

–الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00

الجوية الجزائرية: تحويل رحلتين من مطار هيثرو إلى مطار ستانستد بلندن

ويوم 20 جويلية 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية بأن الرحلتين المبرمجتين يومي 22 و 23 جويلية الجاري، من وإلى لندن قد تم تحويلهما من مطار هيثرو إلى مطار ستانستد.

وأوضح منشور للجوية الجزائرية على حسباها الرسمي عبر فيسبوك أن الرحلتين المعنيتن هما:

1- الرحلة الجزائر – لندن هيثرو AH2054 تصبح AH2354 الجزائر – لندن ستانستد على الساعة 14:50

2- الرحلة لندن هيثرو – الجزائر AH2055 تصبح AH2355 لندن ستانستد – الجزائر على الساعة 19:00

وأوضحت الجوية الجزائريةأن التحويل جاء بسبب الضغط الذي يشهده مطار لندن هيثرو، والذي تأثرت على إثره معظم شركات الطيران.

الجوية الجزائرية: احتمال حدوث اضطراب في الرحلات نحو لندن لهذا السبب

ويوم 14 جويلية 2022، أبلغت الخطوط الجوية الجزائرية مسافريها، الخميس، باحتمال حدوث اضطرابات في الرحلات المتجهة من وإلى لندن بسبب الضغط في مطار هيثرو بداية من 22 جويلة الجاري.

وأوضحت المؤسسة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أن الرحلات الجوية قد تتأثر بالضغط في مطار لندن هيثرو، ولذلك فهي تبلغ مسافريها من وإلى لندن باحتمال حدوث اضطرابات في الرحلات المبرمجة إبتداءً من 22 جويلية 2022.