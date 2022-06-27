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الجزائر

الجوية الجزائرية: تغيير في مواقيت بعض الرحلات الدولية والداخلية

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: تغيير في مواقيت بعض الرحلات الدولية والداخلية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تغيير في مواقيت بعض الرحلات الدولية والداخلية وهذا خلال الفتترة الممتدة من 28 جوان إلى 5 جويلية القادم.

وجاء في بيان للشركة “تعلمكم الخطوط الجوية الجزائرية أن مواقيت بعض الرحلات الداخلية والدولية ستشهد تغييرا خلال الفترة الممتدة من 28 جوان 2022 الى 05 جويلية 2022 و ذلك راجع لأسباب تشغيلية وتدعوكم إلى الحضور إلى المطار على الأقل 3 ساعات قبل موعد الإقلاع”.

انطلاق عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية بين الجزائر وفرنسا

وفي 8 جوان 2022، أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن افتتاح عملية بيع تذاكر  الرحلات الإضافية بين الجزائر وفرنسا.

وأفاد بيان للجوية “عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية ان تعلن عن افتتاح الفوري لعملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية من وإلى فرنسا”.

الجوية الجزائرية تعلن عن انطلاق بيع تذاكر رحلاتها نحو هذه الوجهات

وفي 26 ماي 2022، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية إلى الوجهات التالية: الجزائر-مونتريال، وهران- فرانكفورت.

وجاء في بيان للجوية الجزائرية: عملا بقرارات السلطات العمومية الجزائرية بشأن تعزيز برنامج الرحلات الدولية، يسر الخطوط الجوية الجزائرية أن تعلن عن افتتاح عملية بيع تذاكر الرحلات الإضافية للوجهات التالية:

– الجزائر-مونتريال-الجزائر كل اثنين، ثلاثاء وأربعاء

– وهران- فرانكفورت -وهران كل اثنين

وأكدت الجوية الجزائرية، انه فيما تعلق بباقي الوجهات سيتم الإعلان لاحقاً عن تاريخ فتح عملية البيع.

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