الجوية الجزائرية تفاجئ العائلات بعرض لصيف 2024

تخفيضات على الشبكة الدولية من وإلى الجزائر بشروط

تحضّر شركة “الخطوط الجوية الجزائرية” لإطلاق عرض جديد موجّه للعائلات يتضمن تخفيضات معتبرة على كافة شبكتها الدولية لجميع الرحلات من وإلى الجزائر تصل إلى 33 بالمائة، في إطار عرض خاص بعطلة صيف 2024، شرط أن يكون تاريخ السفر موحّد للعائلة مجتمعة.

في هذا السياق، ذكر نائب الجالية عن منطقة فرنسا بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، في منشور له على صفحته الرسمية على “الفايس بوك”، أنه التقى بالرئيس المدير العام لـ”الخطوط الجوية الجزائرية”، حمزة بن حمودة، في إطار زيارة مجاملة لكنها تحولت إلى جلسة عمل، جرى خلالها مناقشة عدة مواضيع تضمنت استئجار طائرات إضافية استعدادًا لموسم العطلة الصيفية، وتوفير أكبر عدد ممكن من المقاعد، وإمكانية برمجة رحلات بين ماتز ووهران، مطار لكسمبورغ، برلين، مراجعة الأسعار وغيرها.

وأضاف النائب يعقوبي، أن الرئيس المدير العام لـ”الجوية الجزائرية” أبلغه بأن الشركة تستعد لإطلاق عرض جديد تحت مسمى “أسرتي”، خاص بالعائلات على جميع الرحلات الدولية وسيمكّن العائلات من السفر بأسعار معقولة (العائلة تتكون من 3 إلى 9 أفراد).

وأشار النائب البرلماني إلى أن سعر تذكرة باريس سيكون، على سبيل المثال، 250 يورو ذهابا وإيابا، و190 يورو لرحلة مرسيليا، مع إضافة خصم بقيمة 33 بالمائة للأطفال (الذين يتراوح سنهم من 2 إلى 12 سنة).

ووفق ما توفر من تفاصيل لـ”الشروق”، فإن الأمر يتعلق بعرض خاص بصيف 2024 موجّه للعائلات، سيطبّق على كافة الوجهات الدولية للناقل الجوي الوطني من الخارج نحو المطارات الوطنية، وأيضا العكس من الجزائر نحو المطارات الأجنبية، شرط أن يكون تاريخ السفر هو نفسه للعائلة مجتمعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح كبير لمبادرة التخفيضات الخاصة بشهر رمضان على الوجهات الدولية من الخارج نحو الجزائر، التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مكّنت من تسويق ما يناهز 48 ألف تذكرة.

وقبل أيام قليلة، صدر تصنيف عن هيئة AFRICA Facts Zone، لشركات الطيران الإفريقية، كشف أن الناقل الجوي الوطني قد احتل المركز الثالث في العام 2023 بما يفوق 7.2 مليون مسافر تم نقله عبر أسطول طائراتها، مزيحة بذلك الخطوط المغربية، فيما حلّت شركة “آير بيس” النيجيرية أولا بـ14 مليون مسافر والخطوط الإثيوبية في الصف الثاني بـ13.9 مليون مسافر، في حين جاءت “مصر للطيران” رابعة بـ6.4 مليون مسافر.