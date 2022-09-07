“الجوية الجزائرية” تفتح الباب لاكتساح الأسواق الإفريقية

بعد استئناف عديد الخطوط بأسعار تنافسية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، بالتفصيل عن عروضها الترويجية الجديدة نحو مختلف الدول الإفريقية، والتي تربط العديد من المدن الفرنسية بالعواصم الإفريقية مرورا عبر مطار الجزائر، حيث أكد الناطق باسم الشركة، أمين أندلسي، في تصريح لـ”الشروق”، أن هذه العروض تخدم بالدرجة الأولى المستثمرين الجزائريين الذين يمكنهم تسويق وتصدير منتجاتهم في مختلف المدن الإفريقية، عن طريق البرنامج الثري والجديد كليا للخطوط الجوية الجزائرية الذي تربط من خلاله أوروبا بإفريقيا مرورا عبر الجزائر.

وقال أندلسي أن مطار الجزائر سيكون منطقة عبور كبرى من مختلف الدول الإفريقية نحو أوروبا ومن هذه الأخيرة نحو مختلف العواصم الإفريقية، وهذا ما سيجعل المتعاملين الجزائريين، حسبه، أمام فرصة ثمينة لاكتشاف أسواق افريقية جديدة والترويج لمنتجاتهم من خلال فرع الشحن التابع للجوية الجزائرية.

وأكد أندلسي أن الجوية الجزائرية تتطلع نحو العالمية من خلال فتح أسواق جديدة، وتمكين المسافرين الجزائريين من السفر نحو مختلف الوجهات الإفريقية والأوروبية، من خلال رحلات أسبوعية جاهزة، وهذا ما يجعل مطار الجزائر مطارا محوريا للمستثمرين الجزائريين وحتى الأجانب الذين يرغبون في اكتساح الأسواق الإفريقية.

وبالنسبة للبرنامج التفصيلي الذي أعلنت عنه الجوية الجزائرية مع الأسعار، فإنه يتمثل في رحلة ليون أبيدجان ليون ابتداء من 499 أورو، وليون باماكو ليون ابتداء من 499 أورو، وتم تحديد سعر رحلة ليون داكار ليون ابتداء من 449 أورو، ورحلة ليون نيامي ليون ابتداء من 549 أورو، وليون نواكشوط ليون ابتداء من 499 أورو، ورحلة ليون واغادوغو ليون ابتداء من 449 أورو.

وبالنسبة للرحلات المنطلقة من مرسيليا نحو إفريقيا مرورا عبر مطار الجزائر، حدد سعر رحلة مرسيليا، أبيدجان، مرسيليا ابتداء من 499 أورو، ومرسيليا، باماكو، مرسيليا ابتداء من 499 أروو، كما تم تحديد سعر رحلة مرسيليا داكار، مرسيليا ابتداء من 449 أورو، ورحلة مرسيليا، نيامي، مرسيليا ابتداء من 599 أورو، أما رحلة مرسيليا، نواكشوط، مرسيليا حدد سعرها ابتداء من 449 أورو، ومرسيليا، واغادوغو، مرسيليا ابتداء من 449 أورو .

وحمل عرض الجوية الجزائرية برنامجا ثريا للسفر من تولوز الفرنسية نحو مختلف الدول الإفريقية مرورا بمطار الجزائر، والسفر من مختلف المدن الإفريقية نحو العديد من المطارات الفرنسية مرورا عبر مطار الجزائر الذي سيتحول إلى منطقة عبور مهمة بين إفريقيا وأوروبا.