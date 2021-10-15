الجوية الجزائرية تكشف شروط دخول المملكة المتحدة

نشرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مساء الخميس، شروط الدخول إلى المملكة المتحدة في ظل التدابير الاحترازية التي وضعتها بريطانيا لتسيير جائحة كورونا.

وأوضح بيان للجوية نشر عبر موقعها الرسمي أن الركاب المؤهلين لدخول المملكة هم: المواطنون البريطانيون، والإيرلنديون، سكان المملكة المتحدة، وحاملو فيزا “C” و “C Business” و “Visa D” الصادرة عن الخدمات القنصلية البريطانية.

وأكدت أنه يجب على جميع المسافرين مهما كانت جنسيتهم الالتزام بالقواعد التالية:

1- ملئ نموذج تحديد موقع ركاب الصحة العامة “PLF” ويجب أن يتضمن الرقم المرجعي للحجز لاختبار كوفيد-19 المطلوب.

2- ملء الاستمارة قبل 48 ساعة من موعد الرحلة.

بالنسبة للمسافرين الملقحين فيجب:

1- أن يتم تطعيم الركاب الذين يدخلون المملكة المتحدة أو يمرون منها بالكامل بـلقاح “أسترازينيكا” “جنوسون آند جونسون” “فايزر” أو “مودينا” وهذا قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول.

2- الخضوع لاختبار كوفيد-19 في اليوم الثاني بعد الوصول وهذا على نفقة المسافر الخاصة. كما يجب أن يكون لديهم تأكيد دفع تم الحصول عليه.

بالنسبة للمسافرين غير الملقحين:

1- يجب أن يكون لدى الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا الذين يدخلون المملكة المتحدة أو يعبرونها نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية قبل 72 ساعة من مغادرة آخر رحلة مباشرة إلى المملكة المتحدة.

الاختبارات المقبولة هي اختبار “الأنتيجينيك” و “بي سي آر”. ويجب أن تكون نتيجة الاختبار باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية.

2- يتم عمل تحليل كورونا للمسافرين في اليومين الثاني والثامن بعد وصولهم على نفقتهم الخاصة. يجب أن يحصلوا على تأكيد بالدفع.

الجزائر خارج القائمة الحمراء البريطانية للسفر

وفي 7 أكتوبر 2021، وضعت بريطانيا الجزائر خارج القائمة الحمراء رفقة 32 دولة ورفعت تحذيراتها بعدم السفر إليها بعد إحراز تقدم في مكافحة فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان، إن هذا التحديث يأتي “في سياق عملية لتبسيط نظام للسفر الدولي، إذ تم استبدال نظام السفر متعدد القوائم بقائمة حمراء واحدة، وتقليل طلبات الاختبار للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل”.

وأشارت إلى أنه “لن تكون هناك أي قيود على السفر إلى أي دولة، ما عدا تلك المدرجة في القائمة الحمراء لأسباب متعلقة بفيروس كورونا، إلا في ظروف استثنائية مثل انهيار النظام الصحي في بلد ما”.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس، إن هذه التعديلات “ستجعل قواعد السفر أكثر وضوحاً، وتدعم الشركات والعائلات في جميع أنحاء بريطانيا، وتسمح للمزيد منا برؤية الأصدقاء والأحبة براحة بال أكبر”.

وأضافت: “نحن نحقق التوازن الصحيح بين الحفاظ على سلامة الأشخاص الذي يظل أولويتنا، ومنحهم حرية ممارسة المسؤولية الشخصية، مع دعم قطاع السفر وهو يواصل التعافي”.