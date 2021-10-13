 الجوية الجزائرية تكشف عن برنامج الرحلات الجديدة

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن برنامجها الجديد للرحلات الإضافية الذي سينطلق اعتبارًا من 17 أكتوبر الجاري.

وأعلنت الجوية الجزائرية في بيان لها عن برنامج رحلاتها الإضافية المتاح اعتبارًا من 17 أكتوبر الجاري، مع الالتزام الصارم بالمتطلبات الصحية وفيما يلي جدول الرحلات الإضافية المبرمجة:

1- الجزائر العاصمة – دبي: أيام الأحد والخميس.

2- دبي- الجزائر: أيام الاثنين والجمعة.

3- الجزائر العاصمة – لندن – الجزائر العاصمة: أيام الأحد والثلاثاء.

4- الجزائر العاصمة – فرانكفورت – الجزائر العاصمة: أيام الأحد والجمعة.

5- الجزائر العاصمة – روما – الجزائر: أيام الثلاثاء والخميس.

6- الجزائر العاصمة – اسطنبول – الجزائر العاصمة: أيام الإثنين والأربعاء.

7- الجزائر – برشلونة – الجزائر: الثلاثاء والسبت.

وزارة النقل: 12 رحلة جديدة أسبوعيا نحو 6 وجهات دولية

أعلنت وزارة النقل، يوم 11 أكتوبر الجاري، عن فتح 12 رحلة جديدة أسبوعيا نحو 6 وجهات دولية من وإلى الجزائر ضمن برنامج الرحلات الجوية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوزراة في بيان لها، الاثنين، أنه في إطار مجهودات الحكومة لتدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية تقرر رفع عدد الرحلات من وإلى الجزائر بإثني عشر(12) رحلة أسبوعيا، تتوزع على الشكل التالي:

1- نحو الإمارات العربية المتحدة (دبي)، رحلتان (02) في الأسبوع.

2- نحو بريطانيا (لندن)، رحلتان (02) في الأسبوع.

3- نحو ألمانيا (فرانكفورت)، رحلتان (02) ليصبح عدد الرحلات (03) في الأسبوع.

4- نحو إيطاليا (روما)، رحلتان (02) ليصبح عدد الرحلات (03) في الأسبوع.

5- نحو تركيا (إسطنبول)، رحلتان (02) ليصبح عدد الرحلات (04) في الأسبوع.

6- نحو إسبانيا (برشلونة)، رحلتان (02) ليصبح عدد الرحلات (04) في الأسبوع.

وفي إطار المعاملة بالمثل، ستقوم شركات الطيران الأجنبية الناشطة في الجزائر ببرمجة نفس عدد الرحلات (12) ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات الإضافية (24) رحلة من وإلى الجزائر أسبوعيا.

وزارة النقل: 24 رحلة جديدة أسبوعيا نحو فرنسا

وكانت زارة النقل،قد أعلنت الأربعاء 25 أوت الماضي عن فتح العديد من الرحلات إلى العديد من الدول خاصة منها الأوروبية على رأسها فتح 24 رحلة جديدة أسبوعيا نحو فرنسا.

وقالت الوزارة انه تقرر برمجة رحلتين نحو تركيا ورحلتين نحو اسبانيا، ورحلة أسبوعيا نحو روسيا وايطاليا وتونس وألمانيا.

وأوضحت وزارة النقل أن عدد الرحلات سيرفع إلى الضعف من شركات الطيران الأجنبية، على أن يدخل البرنامج الجديد حيز التنفيذ بدءا من السبت المقبل.

برمجة 23 رحلة جوية جديدة أسبوعيا بداية من الخميس

وتم برمجة 23 رحلة جوية جديدة أسبوعيا بداية من يوم 26 أوت الماضي ، وهذا بعد توصيات مجلس الوزراء الأخير.

وكشفت مصادر “للشروق نيوز” أنه سيتم برمجة 23 رحلة جوية جديدة أسبوعيا بداية من يوم غد الخميس.

وأوضح المصدر ذاته أن الرحلات ستكون نحو وجهات جديدة وأخرى لدعم الموجودة.