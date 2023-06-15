الجوية الجزائرية تكشف عن تخفيضات مغرية في أسعار التذاكر

كشفت شركة الخطوط الجوية عن تخفيضات بنسبة 40 بالمائة على أسعار التذاكر، وهذا في إطار تقديم تسهيلات لأفراد الجالية.

وأوضحت الجوية أن العرض جاء تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 11 جوان 2023 المتعلقة بتقديم المزيد من التسهيلات لأفراد الجالية الوطنية، خاصة ما يتعلق بأسعار التذاكر.

وعليه، أعلنت الشركة عن تخفيضات بـ 40% بالمئة، لكل حجز خلال اشهر جويلية وأوت وسبتمبر في إتجاه العودة.

وستمتد فترة المبيعات من 15 جوان إلى 31 جويلية 2023، أما فترة السفر الخاصة بالرحلات الدولية إلى الجزائر فحددت من 01 جويلية إلى 31 أوت 2023.

وستمتد فترة السفر الخاصة برحلات العودة من الجزائر إلى الخارج، من 01 سبتمبر إلى 30 سبتمبر 2023. يوضح المصدر ذاته.