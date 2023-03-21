الجوية الجزائرية تكشف عن موعد انطلاق بيع التذاكر المعنية بالتخفيضات

أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أن عملية بيع تذاكر الرحلات المعنية بالتخفيضات التي أمر بها رئيس الجمهورية، ستنطلق يوم الثلاثاء 21 مارس.

وأوضحت الجوية في بيان لها، أنه وفقًا للإرشادات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء فقد تم منح تخفيض بنسبة 50% خاص بشهر رمضان الكريم وذلك لصالح الدرجتين Yو H للرحلات الدولية نحو الجزائر.

وأعلنت الجوية الجزائرية أن فترة المبيعات ستمتد من يوم 21 مارس إلى غاية يوم 23 أفريل 2023، على أن تكون فترة السفر من يوم 21 مارس إلى غاية يوم 10 ماي 2023.