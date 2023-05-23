الجوية الجزائرية: تمديد آجال استلام عروض اقتناء 10 طائرات جديدة

كشف الناطق الرسمي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، الثلاثاء، تمديد آجال استلام عروض اقتناء 10 طائرات جديدة للجوية الجزائرية عن طريق الإيجار المالي.

وأعلمت الجوية الجزائرية المكتتبين المعنيين بالاستشارة الدولية المتعلقة بالإيجار المالي العملياتي لأسطول قد يصل إلى 10 طائرات، بان اخر اجل لاستلام العروض يوم الإثنين 29 ماي 2023 قبل الساعة 12:00.

يذكر أن آخر أجل لاستلام العروض المحدد بشكل أولي كان في 22 ماي 2023، للمكتتبين المعنيين بالاستشارة الدولية رقم 01/AH/DG/2023، قبل أن يتم تمديده للتاريخ المذكور آنفا (29 ماي).

وتهدف هذه الاستشارة الدولية إلى الإيجار المالي العملياتي لستة طائرات من الحجم الكبير (أربعة طائرات من نوع A330-200/300GE و طائرتين اثنتين من نوع A330-900).

بالإضافة إلى أربع طائرات متوسطة الحجم من طراز (طائرتين B737-800 وطارئتين من نوع B737-9Max)، حسبما كشفه أندلسي. وأطلقت الجزائر من قبل صفقة لاقتناء 15 طائرة، حيث عاد المنح المؤقت لها لمصنّعي الطائرات “بوينغ” و”ايرباص”.

وعادت صفقة 8 طائرات متوسطة الحجم إلى الشركة الأمريكية بوينغ، فيما حازت الشركة الأوروبية “ايرباص” على صفقة 7 طائرات الحجم الكبير.

وأوضحت إدارة الجوية الجزائرية أنّ العقد مع ايرباص لاقتناء 7 طائرات أخرى سيوقع “قريباً”، على أنها وقعت عقدا الأربعاء الماضي مع المصنع الأمريكي لاقتناء طائرات بيونغ الثمانية ذات الحجم المتوسط سنة 2027.

يذكر أن ّ الرئيس عبد المجيد تبون رخّص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 ماي 2022، باقتناء 15 طائرة من أجل فتح خطوط جديدة نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.