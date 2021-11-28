أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن إمكانية تمديد صلاحية جميع التذاكر وقسيمات السفر لفائدة زبائنها إلى غاية 31 ديسمبر القادم.

وأوضحت الخطوط الجوية، في بيان لها أنه استكمالا للتدابير المتخدة منذ انتشار فيروس كورونا تمنح الجوية مزيدا من التسهيلات لزبائنها.

وأوضحت الجوية الجزائرية أنه إذا كانت تذكرة السفر تتعلق برحلة مبرمجة قبل 20 أكتوبر 2021 من وإلى وجهات مونتريال، دبي، لندن، روما ميلان يمكن للزبائن الاستفادة من تغيير الحجز مكجانا دون أي تكلفة إضافية أو فرق في السعر.

وختمت الجوية الجزائرية بيانها بالتأكيد على أنها تتكيف مع تطورات الفتح الجزئي للمجال الجوي الدولي.