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الجزائر

الجوية الجزائرية تنبه: حاملو التأشيرة السياحية لا يمكنهم دخول فرنسا واسبانيا

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تنبه: حاملو التأشيرة السياحية لا يمكنهم دخول فرنسا واسبانيا

كشفت الخطوط الجوية الجزائرية أن السلطات الفرنسية والاسبانية لا تسمح لحاملي التأشيرة السياحية من الدخول لأراضيهما.

وأوضحت الشركة، الاثنين، في بيان لها أن أصحاب التأشيرات السياحية من النوع “c” لا يمكنهم دخول التراب الفرنسي والاسباني ودعت المواطنين للتعرف على الشروط التي يضعها البلدان عبر الدخول إلى هذه الروابط:

وقال الجوية الجزائرية أنه على الراغبين في الدخول إلى فرنسا التعرف على شروط البلد عبر الدخول إلى الرابط التالي : https://www.interieur.gouv.fr/…/Attestation-de…

وأكدت أن الأمر ينطبق  على حاملي التأشيرة السياحية الراغبين في الدخول إلى اسبانيا : https://www.spth.gob.es

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