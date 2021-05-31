الجوية الجزائرية تنبه: حاملو التأشيرة السياحية لا يمكنهم دخول فرنسا واسبانيا
كشفت الخطوط الجوية الجزائرية أن السلطات الفرنسية والاسبانية لا تسمح لحاملي التأشيرة السياحية من الدخول لأراضيهما.
وأوضحت الشركة، الاثنين، في بيان لها أن أصحاب التأشيرات السياحية من النوع “c” لا يمكنهم دخول التراب الفرنسي والاسباني ودعت المواطنين للتعرف على الشروط التي يضعها البلدان عبر الدخول إلى هذه الروابط:
وقال الجوية الجزائرية أنه على الراغبين في الدخول إلى فرنسا التعرف على شروط البلد عبر الدخول إلى الرابط التالي : https://www.interieur.gouv.fr/…/Attestation-de…
وأكدت أن الأمر ينطبق على حاملي التأشيرة السياحية الراغبين في الدخول إلى اسبانيا : https://www.spth.gob.es
#INFORMATION
L’entrée en France et en Espagne n’est pas autorisée pour les détenteurs de visa type C (touristique)
Liens utiles à consulter régulièrement
Conditions d’entrée en France : https://t.co/vGuw0NeURA
Conditions d’entrée en Espagne : https://t.co/FS8SWeAf8q
— Air Algérie Médias Officiel (@medias_air) May 31, 2021