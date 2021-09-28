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الجوية الجزائرية تنشر الشروط “الصحية” لدخول فرنسا

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تنشر الشروط “الصحية” لدخول فرنسا

كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن الشروط وكذا الإستمارات اللازمة لدخول فرنسا، وذلك بعد أن قررت هذه الأخيرة الاعتراف باللقاحين الصينيين “سينوفاك” و”سينوفارم”.

وأوضحت الجوية في بيان لها نشر عبر صفحتها الرسمية أنه يتوجب على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بأحد هذه اللقاحات الصينية يجب أن يتلقوا جرعة إضافية من لقاح موديرنا أو فايزر قبل 7 أيام على الأقل من دخول الأراضي الفرنسية.

وكشف المصدر ذاته أنه لم يعد على المسافرين الذين امتثلوا لجداول التطعيم لحاجة إلى سبب مقنع من أجل السفر إلى فرنسا، وهو ما يجعل حاملو تأشيرات C مؤهلون في هذه الحالة.

وذَكرت الجوية أنه لم يعد على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح استضهار نتيجة اختبار pcr أو تحليل الأونتيجنيك.

كما يتوجب على الملقحين ملئ تعهد شرفي حول عدم ظهور أعراض كورونا، إلى جانب تقديم إثبات تلقيهم للتطعيم وتوزيع اقرار محلف على مستوى وكالات HA.

هذا ولم يعد استصدار شهادة الخروج من فرنسا من أجل دخول الجزائر لأسباب قاهرة غير ضروريا لهذه الفئة من المسافرين، مع الإمتثال لشروط الدخول إلى الجزائر.

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