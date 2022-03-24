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الجوية الجزائرية تنشر برنامج الرحلات إلى دوالا الكاميرونية

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تنشر برنامج الرحلات إلى دوالا الكاميرونية

نشرت الجوية الجزائرية برنامج الرحلات إلى مدينة دوالا الكاميرونية والتي ستنقل المناصرين الجزائريين لتشجيع المنتخب الوطني في مباراته ضد الكاميرون.

وحسب جدول الجوية الجزائرية ستنطلق أولى الرحلات يوم الجمعة 25 مارس الجاري على الساعة 1:30 وستكون باقي الرحلات وفق هذا الجدول الزمني:

الجوية الجزائرية

تخفيض سعر نقل أنصار الخضر للكاميرون إلى 5 ملايين سنتيم

ويم 14 مارس 2022، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تخفيض سعر العرض النهائي للرحلة إلى الكاميرون والذي أصبح 5 ملايين سنتيم كامل الأعباء بعدما تم تحديده في وقت سابق بـ85.000 دج.

بيان صحفي

استجابة لطلب الكثير من المناصرين الذين أبدوا رغبتهم في التنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية، لمساندة فريقنا الوطني في المباراة التي ستجمعه بنظيره الكاميروني يوم 25 مارس 2022، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، تقرر تخفيض سعر العرض النهائي للرحلة إلى الكاميرون والذي أصبح 50.000 دج (5 ملايين سنتيم) كامل الاعباء: (ثمن التذكرة+ ثمن التأشيرة+ التأمين على السفر+ كشف PCR أقل من 72ساعة+وجبة الطعام+ التنقل من وإلى مطار دوالا+ تذكرة دخول الملعب).

كما تبقى نفس الشروط سارية المفعول وتتمثل في:

–  18 سنة فما فوق.

– جواز السفر مدة صلاحيته أكثر من ستة 06 اشهر.

–  الجواز الصحي الكوفيد.

–  اللقاح ضد الحمى الصفراء.

– تناول دواء ضد الملاريا (PALUDISME).

وتتكفل مصالح وزارة الصحة بالجانب الصحي عبر كامل التراب الوطني.

كما ستبقى وكالات سياحة الجزائر(TOURING VOYAGES ALGERIE) المتواجدة في كل الولايات مفتوحة بدون انقطاع.

– آخر أجل للبيع سيكون يوم غدا الثلاثاء 15 مارس 2022.

ملاحظة: سيتم تعويض كل المناصرين الذين اقتنوا التذاكر بسعرها الأولي (85.000دج).

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التعليقات
5
  • المغترب

    سمعنا في جريدتكم عن فتحت مجال بين ليون و الجزائر يوم 15مارس. ولاكن لا جديد .

    6
  • جزاءري حر

    كان من المعقول جدا تخفيض اسعار الطيران للمغتربين اولى (كي تشبع الكرش تقول الراس غني ) و الحديث قياس للعقول الراقية

    12
  • كمال

    علابيها زادت السريقة هاد اليامات

    8
  • مشاكس

    أجرة شهرين عندنا في الوظيف العمومي !

    8
  • Imazighen

    (...أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الإثنين، عن تخفيض سعر العرض النهائي للرحلة إلى الكاميرون والذي أصبح 5 ملايين سنتيم كامل الأعباء بعدما تم تحديده في وقت سابق بـ85.000 دج.)، ما دخل وزارة الشباب والرياضة في تكلفة النقل...من المسؤول عن النقل...دولة -ذراري- لا أحد في مكانه وضاعت معهم الجزائر ....

    9

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