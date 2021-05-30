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الجزائر
بعد تضارب كبير بخصوصها

الجوية الجزائرية تنشر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي

الشروق أونلاين
  • 24278
  • 25
الجوية الجزائرية تنشر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء السبت، عبر حسابها الرسمي على تويتر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي.

وجاء في البيان فيما يتعلق بالبرنامج المسطر للرحلات ما يلي:

* قسنطينة-تونس- قسنطينة كل جمعة.

* الجزائر-إسطنبول- الجزائر كل أحد.

*الجزائر-باريس-الجزائر كل ثلاثاء وخميس.

*الجزائر-مارسيليا-وهران كل سبت.

*الجزائر-برشلونة-الجزائر كل أربعاء.

أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر الرحلات الدولية ذهابا وإيابا فهي:

الجزائر – باريس (ذهابا وإيابا) : 518 أورو

الجزائر – مارسيليا (ذهابا وإيابا) : 386 أورو

الجزائر – اسطنبول(ذهابا وإيابا): 680 دولار

الجزائر – برشلونة(ذهابا وإيابا): 317 أورو

الجزائر – تونس (ذهابا وإيابا): 591 دينار تونسي

تكاليف الإقامة وتحاليل PCR تبلغ 41 ألف دينار جزائري

وسيتم الشروع في بيع تذاكر الرحلات الدولية بداية من يوم الأحد، حصريا عبر وكالات الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وستكون عملية بيع التذاكر عبر وكالات الخطوط الجوية بشكل حصري، وتشمل الوكالات الموجود في داخل الوطن وخارجه.

إلى ذلك فان عملية الفتح الجزئي للحدود الجوية سيكون بداية من يوم 1 جوان.

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التعليقات
25
  • نبيل

    السلام عليكم انا عند 4 أولاد تبارك الله، يعني باش نروح لبلاد 70مليون دون المصاريف هناك. حسبي الله ونعم الوكيل.

    9
  • من هناك

    وسائل الاتصال والحمد لله اليوم متوفرة بالصورة والصوت ... ما يجعل الاتصال ببينكم وبيمن أسركم و معارفكم أمر هين وبالتالي فأبقوا في أمكنتكم وأحمدوا الله أنكم في دول محترمة لا تشترط على المقيمين فيها الا العمل والانضباط وأثنائها الحياة وردة وزهرة في وقت في بلدكم الجزائر الحياة جهنم .

    9
  • AMAMRA HOCINE

    Sélection de vols Air France en A/R directs - Ex : Paris (CDG) - San Francisco (SFO) du 23/08 au 02/09 2021 1730° 23 mai Sélection de vols Air France en A/R directs - Ex : Paris (CDG) - San Francisco (SFO) du 23/08 au 02/09 2021 400€

    1
  • نسرين

    و المتواجدين في الدول الأخرى ماشي جزائريين ؟؟؟؟

    6
  • مغترب

    يعني لي عندو طفلين لازم يخلص 60مليون تقريبا . يعني 200مسافر ب 12مليار و يعني رحلتين بي 24مليار في اليوم . الله يهديكم

    9
  • Imazighen

    تذكرة ب 518، اورو من فرنسا، بالاضافة الى 41000 دج قمن الحجر، مبلغ كبير جدا، حرام عليكم، لا أحد من المغتربين ولا السياح سوف يأتي...لماذا هذا؟

    11
  • LALGERINO

    41000 dinars littahaliil???? hada khatae!!! Vous vous êtes trompés d'un zéro!!

    2
  • موسى

    والله يعتبر ظالم و ساعد في الظلم من يحجز مع الخطوط الجوية الجزائرية...لنكن يدا واحدة كما اعتدنا شعبا واحدا و كلمة واحدة و نتركها تفلس

    10
  • بوعلام

    الأجانب وأبناء المسؤولين لم يغلق عليهم الحدود ويدخلون بدون حجر لاعبيين كرة القدم يدخلون ويخرجون عادي اما نحن يفرض علينا الحجر اه لو يعود الشهداء ليشاهدون ماذا يفعل الخونة بالشعب

    10
  • سطايفي

    انا مغترب. ومقاطع. شركة الخطوط. الجوية. الجزائرية. شركة. مفلسة. شركة. لا قيمة لها. في السوق. الدولية. .... ويجب فتح. المنافسة. وفتح. الخطوط الأوروبية أكثر. نظافة واقلىيعر وخدمات. ولو. ألقى. خطوط الجوية الإسرائيلية. نركب معهم. وأنا فرحان .... وشركات الجزائرية. المقاطعة. ...........

    8
  • Djameel

    des voleurs billet tunis-alg 591 DT quelle pauvre companie

    4
  • جمال انس

    وماذا عن من لم يكون قريب من الوكالة؟

    2
  • Djameel

    des voleurs billet tunis-alg 591 DT quelle pauvre companie

    2
  • الغربة و التعسف تاع بلادي

    اعيش في بلد ليس موجود في اللائحة يعني حب يقول ماجيش زائد تفرضون على الناس الحجر الله لا تربحكم 😡

    4
  • Le Vent

    رسميا..هذه أسعار الانتحار في الجوية الموتية الجزائرية في الرحلات الدولية....

    4
  • Ali

    Allah yahdikom aw yadikom ya mass-ouline....khalito les algeriens adhouka fel-alem

    2
  • حفيذ بن باديس

    والخطوط الأجنبية من القطرية والفرنسية والمغربية وماشيه والتي تنشط في الجزائر منذ بداية الجائة، 1 هل يتوقف ام لا. 2 هل المسافرين على منها يخضعون لنفس الإجراءات 3 هل الهندي لدخل كورونا الهندية و أمثالها يطبق عليهم نفس الإجراءات الله يهديكم.

    5
  • مواطن

    يعني من باريس بال PCR أكثر من 718 اورو؟ مبلغ خرافي. = 7 رحلات ذهاب و اياب الى أي وجهة في الاتحاد الاروبي

    1
  • علي

    ‏لا حول ولا قوة الا بالله ما زالت خطوط الجوية الجزائرية تسرق الشعب الجزائري 518 أورو الجزائر – باريس‏ ‏ومدتها ساعة ‏والله المهاجرين ‏‏ ‏الجزائريين مظلومين ‏أحسن لكم لا تاتون إلى الجزائر وإصبر وربي وكلها

    4
  • مراد

    يبدو أن تذاكر الجوية مصنوعة من ذهب خالص !!!

    3
  • Farida

    ذكرتني هذه الاسعار بسعرتذكرة الحج التي كلفتني ضعف ماكلفتني تذكرة السفر لماليزية في خطوط جوية اجنبية

    2
  • Laif

    سبحان الله في فرنسا بدون مبلغ في الجزائر اربع ملايين ومائة ألف بمعنى بالصرف أكثر 260 أورو ما هذا الاستغلال pcr في فرنسا 52 أورو

    1
  • SALIM

    والله لصوص حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم

    2
  • ثامر

    تسمى الجزائريين في ليون يعتبرون ليسوا من أصل جزائري ، و التذكرة جد مرتفعة يعني أربعة أفراد من عائلة واحدة يخلصو أربعين مليون لقضاء شهر عطلة ، الله يهديكم

    1
  • Moh-chichi 106

    khliha tir fargha

    1

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