الجوية الجزائرية تنشر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي

بعد تضارب كبير بخصوصها

نشرت الخطوط الجوية الجزائرية، مساء السبت، عبر حسابها الرسمي على تويتر برنامج وأسعار الرحلات بعد فتح المجال الجوي.

وجاء في البيان فيما يتعلق بالبرنامج المسطر للرحلات ما يلي:

* قسنطينة-تونس- قسنطينة كل جمعة.

* الجزائر-إسطنبول- الجزائر كل أحد.

*الجزائر-باريس-الجزائر كل ثلاثاء وخميس.

*الجزائر-مارسيليا-وهران كل سبت.

*الجزائر-برشلونة-الجزائر كل أربعاء.

أما فيما يتعلق بأسعار تذاكر الرحلات الدولية ذهابا وإيابا فهي:

الجزائر – باريس (ذهابا وإيابا) : 518 أورو

الجزائر – مارسيليا (ذهابا وإيابا) : 386 أورو

الجزائر – اسطنبول(ذهابا وإيابا): 680 دولار

الجزائر – برشلونة(ذهابا وإيابا): 317 أورو

الجزائر – تونس (ذهابا وإيابا): 591 دينار تونسي

تكاليف الإقامة وتحاليل PCR تبلغ 41 ألف دينار جزائري

وسيتم الشروع في بيع تذاكر الرحلات الدولية بداية من يوم الأحد، حصريا عبر وكالات الخطوط الجوية الجزائرية لفائدة أفراد الجالية الجزائرية بالخارج.

وستكون عملية بيع التذاكر عبر وكالات الخطوط الجوية بشكل حصري، وتشمل الوكالات الموجود في داخل الوطن وخارجه.

إلى ذلك فان عملية الفتح الجزئي للحدود الجوية سيكون بداية من يوم 1 جوان.