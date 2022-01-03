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الجزائر

الجوية الجزائرية: تواصل اضطراب الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: تواصل اضطراب الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

جددت الجوية الجزائرية، الإثنين، إعلانها بأن رحلاتها سوف تعرف اضطرابا بسبب الضباب الذي يؤدي إلى صعوبة الرؤية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه “بسبب انعدام الرؤية نتيجة الظروف الجوية غير المواتية (ضباب كثيف) ، تأثرت جميع رحلات الخطوط الجوية الجزائرية”.

وأوضحت إن هذا التنبيه سيبقى قائما إلى غاية تحسن الوضعية الجوية.

وكانت الخطوط الجوية قد أعلنت الأحد أيضا، عن اضطرابات في برنامج الرحلات راجع الى سوء الأحوال الجوية، الناجم عن ضباب كثيف وصعوبة الرؤية.

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التعليقات
4
  • amis

    التوانسة ينتقلون من باريس لتونس ب 60 أورو عبر Transavia والجزائري يجب أن يوفر 800 أورو ليزور أسرته عبر الخطوط الجوية الجزائرية . حلل وناقش

    0
  • جمال

    الدول الأخرى اسبانيا تركيا رغم تعاقب الرؤوساء والحكومات الا ان لا شئ يتغير وكأن الجزائر ملعونة.

    6
  • Khirou

    راكم روطار جيبولنا الجديد المعلومة هذي عرفناها من 5 ايام وانتم اقعدو كي البيروكي عاودو نفس الكلام. تعييوووو 🤮🤮

    13
  • zombie

    طوجور لا فغانس طوجور ...

    9

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