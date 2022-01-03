الجوية الجزائرية: تواصل اضطراب الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

جددت الجوية الجزائرية، الإثنين، إعلانها بأن رحلاتها سوف تعرف اضطرابا بسبب الضباب الذي يؤدي إلى صعوبة الرؤية.

وأكدت الشركة في بيان لها أنه “بسبب انعدام الرؤية نتيجة الظروف الجوية غير المواتية (ضباب كثيف) ، تأثرت جميع رحلات الخطوط الجوية الجزائرية”.

وأوضحت إن هذا التنبيه سيبقى قائما إلى غاية تحسن الوضعية الجوية.

وكانت الخطوط الجوية قد أعلنت الأحد أيضا، عن اضطرابات في برنامج الرحلات راجع الى سوء الأحوال الجوية، الناجم عن ضباب كثيف وصعوبة الرؤية.