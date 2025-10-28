-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الجوية الجزائرية توسّع شبكتها الدولية برحلتين جديدتين

الشروق أونلاين
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الثلاثاء، عن الإطلاق الرسمي لرحلتين دوليتين جديدتين نحو كل من غوانزو الصينية وروتردام الهولندية.

وأوضحت الجوية أن الخطين الجديدين دخلا حيز الخدمة، في إطار برنامج توسيع شبكتها الدولية، الذي يهدف إلى ربط الجزائر بمراكز اقتصادية وتجارية مهمة في آسيا وأوروبا.

وتم إطلاق أول رحلة نحو غوانزو بالصين بتاريخ 27 أكتوبر، بينما أطلقت رحلة روتردام بهولندا رسميا اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

وفي وقت سابق، كشفت سفارة الجزائر في هولندا عن إطلاق خط نقل جوّي جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة روتردام الهولندية.

وحسب بيان صادر عن السفارة الجزائرية في هولندا على حسابها الرسمي “فيسبوك”، فقد تمّ ادراج رحلتين في الأسبوع بين الجزائر العاصمة وروتردام، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر الجاري الى غاية 31 مارس 2026.

