الجوية الجزائرية توضح مصير التذاكر غير المستعملة خلال جائحة كورونا  

ذكرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، الخميس، بالمزايا والتسهيلات الممنوحة لزبائنها ، فيما يخص التذاكر غير المستعملة خلال جائحة كورونا.

وجاء في بيان للشركة أن الزبائن يمكنهم الاستفادة من التغيير الأول وفي نفس المقصورة بدون دفع فروق أو تكاليف إضافية و هذا من وإلى الوجهات التالية:

1-دبي، لندن، مونتريال، روما، ميلان: للتذاكر الصادرة قبل 20 أكتوبر 2021.

2-القاهرة: للتذاكر الصادرة قبل 28 جانفي 2022 مع إمكانية تغيير مسار الرحلة مجانا بين الجزائر العاصمة ووهران.

3-جنيف: للتذاكر الصادرة قبل 29 جانفي 2022.

4-بروكسل: للتذاكر الصادرة قبل 31 مارس 2022.

5-فيينا: للتذاكر الصادرة قبل 05 جوان 2022 مع إمكانية تغيير مسار الرحلة مجانا بين الجزائر العاصمة ووهران.

6-لشبونة: للتذاكر الصادرة قبل 05 جوان 2022 مع إمكانية تغيير مسار الرحلة مجانا بين الجزائر العاصمة ووهران.

وتابع بيان الجوية الجزائرية “في حالة ما إذا كان بحوزتكم تذاكر أو قسائم سفر مؤرشفة خلال الجائحة، تضع الخطوط الجوية الجزائرية تحت خدمتكم الرابط التالي: Https ://tktcovid.airalgerie.dz”

كما وعدت الشركة بمعالجة طلبات الزبائن خلال الأيام الموالية من التسجيل مما يسمح بتنظيم رحلات الزبائن المقبلة أو اللجوء إلى استرداد ثمن التذكرة.

بالمقابل تم تحديد تاريخ 30 نوفمبر 2022، كآخر أجل لاستلام طلبات الزبائن بهذا الخصوص.