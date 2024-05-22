الجوية الجزائرية توظف مضيفين وتقنيين وميكانيكيين

في إطار تعزيز مواردها البشرية واستعدادا لتدعيم أسطول طائراتها، تعتزم شركة الخطوط الجوية الجزائرية إطلاق حملة توظيف بعقود غير محددة المدَة لمناصب عمل في تخخصصات عدة.

وتشمل التخصصات أعوان تقنيين للاستغلال بالعمليات الأرضية، ميكانيكيين طائرات بقسم صيانة الطائرات، مضيفات ومضيفي طائرة بمديرية العلميات الأرضية.

ويرسل المرشحون ملفاتهم ”مكونات الملف مدرجة في الملحق” عبر البريد الإلكتروني المتضمن في الإعلان، وسيقتصر الـرَد على طلبات المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة.