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الجزائر

الجوية الجزائرية توقع على عقد نهائي لشراء 8 طائرات بوينغ

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية توقع على عقد نهائي لشراء 8 طائرات بوينغ
ح.م
جانب من التوقيع

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية على الاتفاق النهائي مع شركة “بوينغ” الأمريكية لشراء ثماني طائرات من طراز 737-9.

وجرت مراسم التوقيع، الثلاثاء، في صالون “لو بورجيه” الدولي للطيران في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكد ياسين بن سليمان المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن “هذا الطلب سيساهم في تطوير أسطولنا وهو جزء من استراتيجية توسيع الأسطول من خلال شراء طائرات جديدة.”

من جانبه اعتبر ستان ديل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “بوينغ” أن “طائرات 737-9  تعتبر مناسبة بشكل مثالي لشبكة الخطوط الجوية الجزائرية الإقليمية”.

وفي وقت سابق، رخّص مجلس الوزراء الذي ترأسه  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باقتناء 15 طائرة قصد تعزيز شبكة رحلاتها بالأخص نحو إفريقيا وآسيا.

وستمتلك شركة النقل الجوي العمومية في الجزائر نحو 71 طائرة في أسطولها، بعد إتمام هاته الصفقة وأخرى لاقتناء 7 طائرات من إيرباص.

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