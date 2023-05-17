الجوية الجزائرية توقّع اتفاقية لاقتناء 8 طائرات بوينغ

وقّعت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء، اتفاقية مع شركة بوينغ، لاقتناء 8 طائرات من طراز 737 – 900 ماكس 9.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار سعي الجوية الجزائرية لتدعيم أسطولها بـ 15 طائرة جديدة، بناء على ترخيص من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء.

ونشرت جريدة “الشروق” في وقت سابق، تفاصيل صفقة اقتناء 8 طائرات من شركة بوينغ، و7 أخرى من إيرباص.

وستمتلك شركة النقل الجوي العمومية في الجزائر نحو 71 طائرة في أسطولها، بعد إتمام هاتين الصفقتين.