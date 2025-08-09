الجوية الجزائرية تُكمل صفقة “الطاسيلي” وهذا موعد أول رحلة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، السبت، عن الإتمام النهائي والرسمي لعملية نقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إليها، وذلك تنفيذا للاتفاقية الموقعة مع الشركة القابضة سوناطراك للأنشطة الخارجية والدعم.

واعتبرت الشركة في بيان لها، أن الانتهاء من عملية نقل الملكية يشكل “ثمرة مسار تنظيمي وقانوني محكم، تم اعتماده وفق أعلى معايير الحوكمة بما يضمن انتقالا سلسا وشفافا ويكرس استمرارية النشاط وجودة الخدمات المقدمة للزبائن”.

وفي هذا الإطار، أكدت الخطوط الجوية الجزائرية أنها تعمل على إعادة تنظيم الشركة المدمجة بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، على أن يتم تطبيق الميثاق الجديد للشركة “تدريجيا” على الأسطول المخصص للنقل الداخلي بما “يواكب تطلعات المسافرين ويرتقي بجودة الخدمات إلى أعلى المعايير”.

ومن المنتظر أن تنطلق أول رحلة تجارية عبر الخطوط الجوية الداخلية قبل نهاية شهر أوت الجاري، وفقا للبيان الذي اعتبر أن ذلك سيكون بمثابة “بداية مرحلة جديدة في مسار النقل الجوي الداخلي، قائمة على التكامل والكفاءة ومرتكزة على خدمة المواطن في جميع أنحاء الوطن”.

وأكدت الشركة “التزامها التام بتسخير جميع خبراتها ومواردها البشرية والتقنية لضمان نجاح دمج شركة طيران الطاسيلي ضمن منظومتها والعمل على تطوير شبكة النقل الجوي الداخلي بما يخدم المسافر الجزائري ويدعم الرؤية الوطنية للارتقاء بمجال الطيران المدني”.