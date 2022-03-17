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الجزائر

الجوية الجزائرية: دخول الإجراءات الجديدة الـمطبّقة على المسافرين حيز التنفيذ

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية: دخول الإجراءات الجديدة الـمطبّقة على المسافرين حيز التنفيذ

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن دخول الإجراءات التخفيفية الـمطبّقة على المسافرين عبر المطارات والـموانئ والحدود البريّة التي أعلنت عنها الوزارة الأولى حيز التنفيذ غدا الأحد.

وتتمثل هذه الإجراءات في 3 شروط:

1-اشتراط تقديم جواز تلقيح يعود تاريخه إلى أقل من تسعة (09) أشهر؛

2-اشتراط تقديم اختبار سلبي RT-PCR يعود تاريخه إلى أقل من 72 ساعة، بالنسبة للأشخاص غير الـملقحين.

3-إلغاء اختبار الـمضادات الجينية عند الوصول.

وأعلنت الوزارة الأولى في بيان لها مساء الخميس، عن اتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة على الشروط الصحية الـمطبّقة على المسافرين عبر المطارات والـموانئ والحدود البريّة.

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