اقتصاد

الجوية الجزائرية.. رحلات “الجزائر ـ روتردام” بداية من 35 ألف دينار

إيمان. ك
أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق عرض ترويجي خاص يخص خطها المنتظم نحو مدينة روتردام الهولندية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2025 إلى 28 مارس 2026.

وحسب بيان للشركة، فإن أسعار التذاكر تنطلق من 35,100 دج للرحلات المغادرة من الجزائر، ومن 256 أورو بالنسبة للرحلات المغادرة من روتردام.

وأكدت “الجزائرية” أن هذه التخفيضات متاحة للحجوزات إلى غاية 30 سبتمبر 2025، داعية زبائنها إلى اغتنام الفرصة وحجز مقاعدهم مبكرا.

ويأتي هذا العرض في إطار سياسة الشركة لتشجيع السفر بين الجزائر وهولندا، وتسهيل تنقل الجالية الجزائرية المقيمة هناك، إضافة إلى دعم الحركة السياحية والتجارية بين البلدين.

