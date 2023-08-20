-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الجوية الجزائرية: رحلات منتظمة بين الجزائر والبقاع المقدسة بنظام البيع المفتوح

الشروق أونلاين
  • 258
  • 0
الجوية الجزائرية: رحلات منتظمة بين الجزائر والبقاع المقدسة بنظام البيع المفتوح
أرشيف
الجوية الجزائرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأحد في بيان، عن انطلاق رحلات منتظمة بين الجزائر والبقاع المقدسة، باستخدام نظام البيع المفتوح.

ويمكن للراغبين باقتناء هذه الرحلات، اختيار تواريخ الرحلات التي تناسبهم، انطلاقا من الجزائر، أو من عدّة محطات دولية أخرى تمرّ عبر الجزائر.

ويوفر موقع الشركة على الانترنت إمكانية حجز هذه الرحلات، إلى جانب الوكالات المحلية، أو من خلال الحجز عبر مركز الاتصال.

وسافر نحو 200 ألف جزائري لأداء مناسك العمرة في البقاع المقدسة، في شهر رمضان الماضي لوحده، حسب ما كشف عنه رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية في وقت سابق.

مقالات ذات صلة
توقيف أحد أخطر بارونات تنظيم رحلات “الحراقة” بوهران

توقيف أحد أخطر بارونات تنظيم رحلات “الحراقة” بوهران

مهلوسات!

مهلوسات!

هذه هي الإجراءات التكميلية لضمان دخول مدرسي هادئ

هذه هي الإجراءات التكميلية لضمان دخول مدرسي هادئ

19 نقطة ثابتة لبيع البقوليات بخمس ولايات من غرب البلاد

19 نقطة ثابتة لبيع البقوليات بخمس ولايات من غرب البلاد

نحو “الترسيم الفعلي” لـ62 ألف أستاذ مدمج بالتربية

نحو “الترسيم الفعلي” لـ62 ألف أستاذ مدمج بالتربية

تواجد المتحور الجديد “إريس” في الجزائر وارد

تواجد المتحور الجديد “إريس” في الجزائر وارد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد