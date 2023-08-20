الجوية الجزائرية: رحلات منتظمة بين الجزائر والبقاع المقدسة بنظام البيع المفتوح

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأحد في بيان، عن انطلاق رحلات منتظمة بين الجزائر والبقاع المقدسة، باستخدام نظام البيع المفتوح.

ويمكن للراغبين باقتناء هذه الرحلات، اختيار تواريخ الرحلات التي تناسبهم، انطلاقا من الجزائر، أو من عدّة محطات دولية أخرى تمرّ عبر الجزائر.

ويوفر موقع الشركة على الانترنت إمكانية حجز هذه الرحلات، إلى جانب الوكالات المحلية، أو من خلال الحجز عبر مركز الاتصال.

وسافر نحو 200 ألف جزائري لأداء مناسك العمرة في البقاع المقدسة، في شهر رمضان الماضي لوحده، حسب ما كشف عنه رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية في وقت سابق.