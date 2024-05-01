الجوية الجزائرية.. فتح باب الحجز عبر الأنترنت لعرض “أسرة”

فتحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية باب الحجز عبر الأنترنت لعرضها الخاص “أسرة” عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الإلكتروني.

وأوضحت الجوية، في بيان لها، أن الخطوة تهدف إلى تسهيل الاستفادة من هذا العرض الخاص بالأسر الجزائرية.

كما أكدت الجوية أن هذه الخطوة تأتي توازيا مع سياسة الحكومة في تعميم المعاملات الرقمية والتواصل الإلكتروني.

وأضافت الشركة في بيانها أن هذه المبادرة تأتي كجزء من جهودها المستمرة لتحسين تجربة المستخدم لزبائها وتيسير عملية الحجز والاستفادة من عروضها الجديدة.